posta.com.tr





Ödüllü İskoç yönetmen Kevin Macdonald'ın yönettiği Whitney belgeselinin ilk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde dün akşam yapıldı.





Entertainment Weekly'nin haberine göre gösterimine katılan seyirciler filmin sonunda açıklanan cinsel taciz gerçeğiyle birlikte büyük bir şok yaşadılar. Belgesel, Whitney Huston'ın çocuk yaştayken kendisinden yaşça oldukça büyük bir kadın akrabasının cinsel tacizine uğradığını ortaya çıkardı.









Whitney Huston'ın uzun yıllar asistanlığını yapan Mary Jones'un filmin sonlarına doğru yaptığı açıklamaya göre ünlü yıldız çocukluğunda kendisi de bir şarkıcı olan Dee Dee Warwick'in tacizine uğramış. Dee Dee Warwick, Huston'ın annesi Cissy Huston'ın yeğeni ve Whitney Huston'ın kuzeni.





Warwick 2008'de 63, Huston ise 2012'de 48 yaşında hayatını kaybetmişti.





Mary Jones'un belgeselde aktardığına göre çocuk yaşta yaşadığı bu cinsel taciz Whitney Huston'ı derinden yaralamış ve ileriki yaşantısında yaşadığı sıkıntıların sebeplerinden birisi haline gelmiş. Asistanının iddialarına göre yaşadığı travma ünlü şarkıcının cinsel tercihini sorgulamasının da sebeplerinden biriymiş.









Belgesel de Whitney Huston'ın üvey erkek kardeşi Gary Houston da 7 yaşından 9 yaşına kadar "aileden bir kadın" tarafından cinsel tacize uğradığını anlatıyor ancak isim belirtmiyor.

Kevin Macdonald filmin çekim sürecinde Whitney Huston'ın hayatında yer etmiş, yakın çevresinden 70'den fazla isimle görüşmeler yapmış.





Film Cannes Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından ABD'de 6 Haziran'da gösterime girecek.



