WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

İngiltere
'nin başkenti Londra
'daki Ekvador Büyükelçiliği
'nde 5 yılı aşkındır yaşayan 46 yaşındaki Avustralyalı internet aktivisti ve bilgisayar programcısı Assange'ın Twitter
hesabı silindi.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
WikiLeaks
kurucusu Assange'ın hesabının kendi tarafından mı silindiği yoksa Twitter
tarafından mı kaldırıldığı bilinmiyor.
Ancak Assange'ın sayfasını arayanlar Twitter'ın hata mesajı ile karşılaşıyor.
CUMADAN BERİ TWEET ATMAMIŞTI
Assange cuma gününden bu yana yeni tweet atmamıştı.
Assange'ın son tweeti ise Madrid'teki WikiLeaks ofisine yapılan polis baskını hakkındaydı.
Twitter mesajlarının arşivi kolaylıkla internette bulunabilen Assange'ın 2006'da kurduğu WikiLeaks platformu, dünya genelindeki birçok casusluk eylemi, savaş suçu, işkence ve diğer insan hakları ihlalleri hakkında milyonlarca gizli belgeyi ifşa etti.
Assange, hakkındaki cinsel taciz
suçlamaları nedeniyle, 2012'de İsveç
'e ve oradan da ABD'
ye sınırdışı edilme ihtimali olduğu gerekçesiyle Ekvador'dan siyasi sığınma istemiş ve bu talebi kabul edilmişti.
Ancak Assange Londra
'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkamamıştı. 4 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD) Assange'ın gözaltısını keyfi olarak nitelemişti.
Ancak İngiltere
ve İsveç
Assange hakkındaki kararı tanımayı reddetmişti.
Nazlı Erdol