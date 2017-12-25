SON DAKİKA

WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı bilinmeyen bir nedenle silindi
 

WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde 5 yılı aşkındır yaşayan 46 yaşındaki Avustralyalı internet aktivisti ve bilgisayar programcısı Assange'ın Twitter hesabı silindi.
 

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR


WikiLeaks kurucusu Assange'ın hesabının kendi tarafından mı silindiği yoksa Twitter tarafından mı kaldırıldığı bilinmiyor.

Ancak Assange'ın sayfasını arayanlar Twitter'ın hata mesajı ile karşılaşıyor.
 

CUMADAN BERİ TWEET ATMAMIŞTI


Assange cuma gününden bu yana yeni tweet atmamıştı.

Assange'ın son tweeti ise Madrid'teki WikiLeaks ofisine yapılan polis baskını hakkındaydı.

Twitter mesajlarının arşivi kolaylıkla internette bulunabilen Assange'ın 2006'da kurduğu WikiLeaks platformu, dünya genelindeki birçok casusluk eylemi, savaş suçu, işkence ve diğer insan hakları ihlalleri hakkında milyonlarca gizli belgeyi ifşa etti.

Assange, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle, 2012'de İsveç'e ve oradan da ABD'ye sınırdışı edilme ihtimali olduğu gerekçesiyle Ekvador'dan siyasi sığınma istemiş ve bu talebi kabul edilmişti.

Ancak Assange Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkamamıştı. 4 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD) Assange'ın gözaltısını keyfi olarak nitelemişti.

Ancak İngiltere ve İsveç Assange hakkındaki kararı tanımayı reddetmişti.
İran'da devrim gibi karar

İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi

Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri

İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi

Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi
THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı

THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı