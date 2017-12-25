WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

CUMADAN BERİ TWEET ATMAMIŞTI

Nazlı Erdol

'nin başkenti'daki'nde 5 yılı aşkındır yaşayan 46 yaşındaki Avustralyalı internet aktivisti ve bilgisayar programcısı Assange'ınhesabı silindi.kurucusu Assange'ın hesabının kendi tarafından mı silindiği yoksatarafından mı kaldırıldığı bilinmiyor.Ancak Assange'ın sayfasını arayanlar Twitter'ın hata mesajı ile karşılaşıyor.Assange cuma gününden bu yana yeni tweet atmamıştı.Assange'ın son tweeti ise Madrid'teki WikiLeaks ofisine yapılan polis baskını hakkındaydı.Twitter mesajlarının arşivi kolaylıkla internette bulunabilen Assange'ın 2006'da kurduğu WikiLeaks platformu, dünya genelindeki birçok casusluk eylemi, savaş suçu, işkence ve diğer insan hakları ihlalleri hakkında milyonlarca gizli belgeyi ifşa etti.Assange, hakkındakisuçlamaları nedeniyle, 2012'de'e ve oradan daye sınırdışı edilme ihtimali olduğu gerekçesiyle Ekvador'dan siyasi sığınma istemiş ve bu talebi kabul edilmişti.Ancak Assange'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkamamıştı. 4 Aralık 2015'teİnsan Hakları Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD) Assange'ın gözaltısını keyfi olarak nitelemişti.AncakveAssange hakkındaki kararı tanımayı reddetmişti.