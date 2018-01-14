Wikileaks muhbiri Senato'ya aday adayı

Nazlı Erdol

eski muhbiri'in ABD'de kasım ayında yapılacak Senato seçimlerindeeyaletinden Demokratların senatör adayı olabilmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.nun (FEC) internet sitesinde yayınladığı bilgilere göre, Manning'in kişisel olarak yaptığı başvuru, 5 Ocak tarihini taşıyor.eyaletinde kayıtlı aday adaylarını içeren listede ise Manning'in adı henüz yer almıyor. Manning'in yaptığı başvuruyu haber yapan ilk gazete olan, Manning'e konuyla ilgili açıklama yapması için henüz ulaşamadıklarını bildirdi. Gazetenin haberine göre Chelsea Manning, senatörlük için bu görevi 2007'den beri yürüten 74 yaşındaki'e karşı yarışacak.DW Türkçe'nin haberine göre Manning, Amerikan ordusuna ait bilgisayarlardan Irak ve Afganistan savaşları ile ilgili yaklaşık 700 bin gizli belgeyi indirerek, 2010 yılında gizli belgelerin yayınlandığı internet platformu Wikileaks'e sızdırmıştı.o dönemde onbaşı rütbesi veismiyle Bağdat yakınlarında görev yapıyordu.Mayıs 2010'da tutuklanan Manning, 2013 yılının ağustos ayında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bradley Manning hapishanede kaldığı dönemde cinsiyet değiştirdi ve Chelsea adını aldı. Eski asker, hapiste geçirdiği yedi yılın ardından ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından affedilerek 2017'nin mayıs ayında tahliye edilmişti.'nın halefi A, Chelsea Manning'i "hain" olarak tanımlamış ve Manning'in "asla" hapishaneden çıkarılmaması gerektiğini savunmuştu.