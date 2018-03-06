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Wikipedia Direktörü'nden Türkiye'ye çağrı

Türkiye'de erişime kapalı olan İnternetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia'nın Direktörü Katherine Maher, Twitter'dan yaptığı açıklamada erişim engelinin kaldırılması için çağrıda bulundu 

06 Mart 2018, Salı 14:13
Wikipedia Direktörü'nden Türkiye'ye çağrı

29 Nisan'dan bu yana erişime engelli olan İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın Direktörü Katherine Maher, erişimin tekrardan sağlanması için çağrı yaptı




Maher, 10 aydır Türkiyenin erişime kapalı olduğunu, Türkiye'yi özlediklerini ifade etti. 



İnsanların Türk halkı hakkında bilgi edinemediklerini belirtti. 


Maher, son olarak Türkiye'nin bilgisine, uzmanlığına ve sesine ihtiyacı olduğunu söyledi. 
 

NE OLMUŞTU? 


Wikipedia, 29 Nisan'da içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.

BTK'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'nın içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadığı ve aksine koruma altına aldığı belirtildi. Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası sitelerin Türkiye'de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını istiyor.
 


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