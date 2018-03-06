Wikipedia Direktörü'nden Türkiye'ye çağrı

NE OLMUŞTU?

Haber Merkezi

29 Nisan'dan bu yana erişime engelli olan İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın Direktörü Katherine Maher, erişimin tekrardan sağlanması için çağrı yaptıWikipedia, 29 Nisan'da içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.BTK'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'nın içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadığı ve aksine koruma altına aldığı belirtildi. Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası sitelerin Türkiye'de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını istiyor.