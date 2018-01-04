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Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in başrollerinde olduğu Arif V 216 filminin galasına katılan Wilma Elles muhabirlerle sohbet ederken inanılmaz bir gafa imza attı

Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı
Komedyen Cem Yılmaz’ın büyük bir heyecanla seyirci karşısına çıkarmaya hazırlandığı Arif V 216 filminin basın gösterimine çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ünlülerin akın ettiği gecede boy gösterenler arasında eşi Kerem Göğüş’le birlikte Wilma Elles de vardı.


WİLMA'NIN GAFI KARŞISINDA EŞİNİN GÖZLERİ BÜYÜDÜ


Geceye, uzun siyah bir kıyafetle katılan Wilma Elles muhabirlerin ‘Çok şıksınız’ şeklindeki hitabına büyük bir gafla yanıt verdi:

 “Bugün bacaklarımı tıraş etmedim, unuttum da o yüzden” sözlerini sarf edince eşi Kerem Göğüş’ün gözleri büyüdü ve muhabirler de büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıkları kısa süreli şoku üzerlerinden atan muhabirler, geceyle ilgili soru sormayı ihmal etmedi.



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