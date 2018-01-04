Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı



WİLMA'NIN GAFI KARŞISINDA EŞİNİN GÖZLERİ BÜYÜDÜ

Bizanslı Theodora Wilma Elles oldu!

Wilma Elles, kocasıyla öpüştüğü fotoğrafı paylaştı

Elif Bayram

Komedyenbüyük bir heyecanla seyirci karşısına çıkarmaya hazırlandığı Arif V 216 filminin basın gösterimine çok sayıda ünlü isim katıldı.Ünlülerin akın ettiği gecede boy gösterenler arasında eşiöğüş’le birliktede vardı.Geceye, uzun siyah bir kıyafetle katılanmuhabirlerin ‘Çok şıksınız’ şeklindeki hitabına büyük bir gafla yanıt verdi:“Bugün bacaklarımı tıraş etmedim, unuttum da o yüzden” sözlerini sarf edince eşigözleri büyüdü ve muhabirler de büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıkları kısa süreli şoku üzerlerinden atan muhabirler, geceyle ilgili soru sormayı ihmal etmedi.