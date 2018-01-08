Windows 10'u ücretsiz indirmek isteyenler dikkat!

16 OCAK'A KADAR UZATILDI

Adem Özdoğan

Microsoft, eski işletim sistemi sürümlerini hala kullanmakta olan kullanıcılar için Windows 10'a ücretsiz geçme fırsatının 31 Aralık olduğunu söylemişti. Ancak bu tarih geçmesine rağmen kullanıcılar halen Windows 10'a ücretsiz olarak geçebiliyorlar. İlk olarak kesin bir açıklama yapmayan Microsoft, bu teklifin her zaman açık olacağını düşünmesine sebep olmuştu. Ancak şirket nihayet bu konuya bir açıklık getirdi.Microsoft yaptığı açıklamada Windows 10'a ücretsiz geçme teklifinin 16 Ocak tarihine kadar uzatıldığını söyledi. Bu tarihten sonra yeni sürüme geçmek 119 dolara mal olacak. 29 Haziran 2016'da Windows 10'un gerçekten ücretsiz olamaya kapanması gerekiyordu, ve bu tarihten beri gelen uzatmalar içerisinde güncelleme yapan kullanıcıların yardımcı teknolojilere ulaşımları olacak mı bilinmiyor.Ancak anlaşılan o ki, Microsoft genel ahlaka sadık kalmayı seçerek engelli Windows kullanıcılarını zor durumda bırakmamak için yardımcı teknolojileri "engeller" arkasına koymuyor.