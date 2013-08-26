Windows 8.1 güncellemesiyle beraber 3 boyutlu baskı daha sorunsuz, daha kolay bir hal alacak. Bu nasıl mı olacak?

Microsoft, Haziran'dan bu yana Windows 8.1'e 3 boyutlu baskı işlevini entegre edeceğini söylüyor. Şimdi ise şirket yeni bir blog gönderisinde bu işlevleri çok daha detaylı bir biçimde anlattı, kullanacağı dosya biçiminden bahsetti.

Microsoft'a göre 3 boyutlu grafik ve modelleri destekleyen birçok veri biçimi olsa da, bunların çoğu 3 boyutlu baskıya yönelik niteliklere sahip değiller. Renk ve madde desteği gibi. Bu sorunu çözmek üzere giriş biçimi olarak STL'yi destekleyen Microsoft, yeni bir 3D üretim biçimi de oluşturdu (3MF). XML tabanlı bir veri biçimi olan 3MF, Microsoft'un sözleriyle Windows 8.1'de "" bir görev üstleniyor. Veri biçiminin belirlenmiş olması, 3 boyutlu baskı desteğinin işletim sistemine entegre edilmesine izin veriyor.

Temel olarak Windows 8.1'de 3 boyutlu bir model yazdırmak için Char düğmesine basarak baskıyı başlatabiliyorsunuz.

Windows 8.1'deki 3 boyutlu baskı desteği için Microsoft'un hazırladığı videoyu buradan izleyebilirsiniz!

Kaynak: CHIP Online