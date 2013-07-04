Windows kullananlara özel!

Windows 8 her ne kadar sadeliğe önem verse de eski ve vazgeçilmez masaüstü, yeni işletim sisteminde varlığını tam anlamıyla sürdürüyor. Dolayısıyla Windows'ta ayarlayabileceğiniz, derinlere inerek ince ayar yapabileceğiniz birçok alan hala var. İşte Windows kullanıcılarının denemesi gereken 10 işlev, ipucu.



7. Windows 8'e yükseltin



Windows 8, bu kadar nefret edilmeyi gerçekten de hak etmiyor. Başlat menüsü gitmiş olabilir, ancak onu farklı uygulamalarla birkaç dakikada geri getirebilirsiniz. Windows 8 genel inanışın aksine masaüstü kullanıcıları için de daha iyi performans, daha yüksek güvenlik, yeni Windows Gezgini gibi yeni işlevler sunuyor.



6. Gizli özellikleri keşfedin



Windows 7 ve Windows 8, ilk bakışta görünmeyen birçok gizli özellik sunuyorlar. Ancak bir miktar yardım almadan onları bulmanız pek mümkün değil. Windows 8'in bazı gizli ayarları için bu yazımızı okuyabilirsiniz. Bu galerimiz, Windows 8'in gizli kalan 40 işlevini açığa çıkarmanızda size yardımcı olacak.



Bir Windows 7 kullanıcısı iseniz, bu makalemiz tam size göre.

PC'nizi temizleyin ve hızlandırın...

5. PC'nizi temizleyin ve hızlandırın



Windows'a yüklediğiniz yazılımlar konusunda seçici olduğunuz sürece onun yavaşlaması gibi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ancak iş işten geçtiyse, Windows'u temizleme işine girişmeniz gerekiyor.



4. Sabit diskinizi SSD'ye yükseltin



SSD diske henüz yükseltmediyseniz, bunu yaparak bilgisayarınızı önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz. HDD'den SSD'ye geçiş için bu makalemizi okuyabilirsiniz.



3. Kısayolları öğrenin



Windows'ta belirli işleri daha hızlı yapabilmenin yolu, klavye kısayollarını öğrenmekten geçiyor. İşinizi kolaylaştıracak klavye kısayolları için bu yazımıza başvurabilirsiniz.



2. Çift önyükleme yapın



Yazımız tamamen Windows kullanıcılarını ilgilendiriyor, ancak Windows kullanıcıları da zaman zaman farklı işletim sistemlerini denemek isteyebilirler. Örneğin Windows ve Ubuntu'yu beraber yükleyebilir, çift-önyüklemeli bir sistem oluşturabilirsiniz.



1. Sisteminizi en iyi uygulamalara donatın



Adobe Reader gibi ağır programlardan kurtulun ve sizin için derlediğimiz en iyi uygulamalara göz atın.



İşini 1 dakikada halledebilen bu uygulamalara da bakmayı unutmayın.

Resimlerle: Windows 8.1'de neler yeni?

Kaynak: CHIP Online