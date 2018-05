Wings For Life World Run nedir? Omurilik felçlileri için anlamlı koşu

Engelli rekortmen Ufuk Koçak Wings For Life World Run'da omurilik felçlileri için koşacak

Akın Güler

İzmir çok anlamlı bir koşuya hazırlanıyor. Dünyanın birçok şehrinde eş zamanlı düzenlenecek yarışın adı Wings For Life World Run... Yarıştaki amaç omurilik felçlilerine fon sağlamak. Amatör ve profesyonel yarışçılar bu anlamlı etkinlikte boy gösterecek.Wings for Life World Run bütün dünyanın eş zamanlı olarak birlikte yarışabildiği ilk ve tek etkinlik. Bu çığır açan yarış formatı kapsamında 6 Mayıs 2018'te TSİ 14:00'te aynı anda binlerce yarışmacı dünya çapındaki 12 farklı ana koşu ve 130'dan fazla App Run lokasyonunda koşmaya başlayacak.Wings for Life World Run ilk kez koşanlardan tutkulu amatörlere ve profesyonel sporculara kadar her seviyedeki koşucular içindir.Yarışa start verildikten ve ilk koşucuların başlangıç çizgisinden geçmelerinden 30 dakika sonra Yakalama Aracı dünyadaki her parkurda eş zamanlı olarak yola çıkacak ve koşucuları yakalamaya başlayacak. Yakalama Aracı bir koşucuyu geçtiğinde onun koşusu sona erecek. Koşucular servis araçlarıyla başlangıç alanına geri dönecek ve kutlamaya katılacaklar.- Etkinlik 06 Mayıs 2018 Pazar günü, saat 14.00’te İzmir’de yapılacak. Yarışa İzmir Kültürpark, Lozan Kapısı’ndan start verilecek.- Katılımcılar, yarış numaraları ve etkinlik kiti için 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde 10:00 - 20:00 saatleri arasında MaviBahçe AVM'deki Wings for Life World Run alanından ve 6 Mayıs’ta yarış alanında bulunan etkinlik kayıt alanlarından alabilirler. 6 Mayıs günü doğacak yoğunluk sebebiyle kayıtların daha önce alınması önerilir.- Wings for Life World Run katılım ücretlerinin %100'ü omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere doğrudan Wings for Life Vakfı'na bağışlanmaktadır.- Yarış numaralarını aktifleştirmek ve tüm dünyadaki katılımcılarla yarışabilmek için katılımcılar 14:00 itibarıyla koşmaya başlayarak koşu başlangıç çizgisini geçmelidir.- Yakalama Aracı katılımcıyı yakaladıktan sonra, katılımcının etkinlik alanına dönmek için en yakınındaki servis noktasına gitmesi gerekmektedir. Şehir trafiğinin normal ulaşım seyrine dönebilmesi açısından Yakalama Aracı'na yakalandıktan sonra en yakındaki servis noktasına giderek etkinlik alanına dönmeniz önem arz etmektedir.- Wings for Life World Run uygulaması ile İzmir’de bulunmasanız da istediğiniz noktadan katılabilirsiniz. 6 Mayıs Pazar günü, dijital olarak koşuya katılan katılımcılarda simülasyon Yakalama Aracı sizi ve dünyada ki katılımcıları yakalayacak.Yarışın resmi başlangıç saati 6 Mayıs 2018 Pazar günüTürkiye saati ile 14:00 olarak belirlenmiştir. Bütün katılımcılar, görevliler tarafından belirlenmiş ve güvenliğe alınmış parkuru takip etmelidir. Katılımcı Yakalama Aracı tarafından yakalandığında, yarış onun için sona ermiş olur. Bunun ardından koşucunun dünya üzerindeki sıralaması, mesafe üzerinden listelenir.Ford Kuga Yakalama Aracı, TSİ 14:30’da start çizgisinden hareket edecek. Yakalama aracı ilk 1 saat 15 km/s sabit hız ile koşucuların arkasından gelecek. 1. saat sonunda 15 km yol almış olan araç, 2. saatte hızını 16 km/s’ye, 3. saatte ise 17 km/s’ye yükseltecek. 3. saat sonunda 48. km’ye varacak olan yakalama aracı 4. saatte hızını 20 km/s’ye çıkaracak. 4 saatin sonunda 68. km’ye varacak yakalama aracı 5. saate girilmesi ile hızını 35 km/s’ye yükseltecek ve yarış parkurunun son bulduğu noktaya kadar bu hızını koruyacak.Aşağıdaki adrese tıklayarak yakalama aracının saat kaçta hangi noktada olacağını ve temponuzu girerek kaçıncı kilometrede yakalanacağını görebilirsiniz.Hedef Hesaplayıcısı: http://www.wingsforlifeworldrun.com/tr/tr/hedef-hesaplayicisi/Yarışa İzmir Kültürpark’taki Lozan Kapısı’ndan start verilecek ve sırasıyla Liman, Altınyol, Karşıyaka bölgelerinden geçerek Menemen istikametine doğru 100 km’lik bir koşu parkuru koşucuları beklemektedir. Yarışın parkur detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.Start çizgisinden itibaren ilk 20 km’ye kadar her 2.5 km’de bir, sonrasında da her 5 km’de bir su istasyonları kurulacak. Bu istasyonlardan tüm koşuculara su, muz ve Red Bull dağıtılacaktır.Su istasyonlarına yakın noktalarda İzmir Belediyesi’ne bağlı ESHOT otobüsleri Yakalama Aracı’na yakalanan koşucuları etkinlik alanına geri götürmek için bekleyecek. Servisler doldukça ve yol kapama operasyonuna bağlı olarak hareket edecek ve tüm koşucuları Kültürpark’taki etkinlik alanına geri getireceklerdir.Yakalama Aracı’na yakalandıktan sonra tüm koşucuların en yakın servis noktasına giderek otobüse binmesi gerekmektedir. Yarışmadan elenen tüm koşucular, organizasyon personeli tarafından otobüslere yönlendirilecektir. Şehir trafiğinin olabilecek en sorunsuz ve en erken şekilde açılması için tüm koşucularımızın en kısa zamanda servis araçlarına binerek etkinlik alanına dönmesi çok önemlidir. Bu konuda tüm koşucularımızdan organizasyon ve emniyet personeline yardımcı olmalarını rica ederiz.İzmir Kültürpark’tan başlayarak Karşıyaka’ya kadar olan yollar saat 12:00 itibarıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından kademeli olarak trafiğe kapatılacaktır. Koşu Kültürpark’tan Karşıyaka’ya kadar trafiğin gidiş istikametinde, Karşıyaka Mavişehir arası trafiğin ters istikametinden olacak şekilde koşulacaktır. Yakalama Aracı’nın geçtiği yollar, koşucular servise bindiklerinde tekrar kademeli olarak trafiğe açılacaktır.Her yaştan ve kategoriden sporcunun koşacağı Wings for Life World Run yarışında Start alanında yapılacak düzenleme ile her sporcu kendine denk bir yarışmacı grubu ile beraber start alma imkanı bulacaktır. Koşucu göğüs numaralarının üzerinde belirtilen sayılar başlangıç esnasında sporcunun bulunması gereken start kutusunu işaret etmektedir. Yarış alanında görevliler sporcuları doğru start bölmelerine yönlendirecektir.