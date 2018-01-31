Woody Allen'a cinsel taciz darbesi!

Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow tekrarladı: Babam yalan söylüyor, beni taciz etti

Dylan Farrow

Nazlı Erdol

ABD'li yönetmen'ın evlatlık kızı, yıllar önce "Babam 7 yaşında beni taciz etmişti" demiş ama hiçbir işlem yapılmamıştı. 32 yaşındaki Farrow, geçtiğimiz günlerde iddiasını tekrarlayınca 82 yaşındaki yönetmenin çekimleri süren filmi 'Rainy Day in New York'un sponsoru Amazon, projeden çekildi.ınfilmi, ünlü yönetmen hakkındaki '' iddiaları sonrası sponsorun projeden çekilmesi nedeniyle gösterime giremeyebilir.Üvey kızı'un tacizle suçladığı Allen, diğer evlatlık kızıile evlenmişti.