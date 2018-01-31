Woody Allen'a cinsel taciz darbesi!

ABD'li yönetmen Woody Allen
'ın evlatlık kızı Dylan Farrow
, yıllar önce "Babam 7 yaşında beni taciz etmişti" demiş ama hiçbir işlem yapılmamıştı. 32 yaşındaki Farrow, geçtiğimiz günlerde iddiasını tekrarlayınca 82 yaşındaki yönetmenin çekimleri süren filmi 'Rainy Day in New York'un sponsoru Amazon, projeden çekildi.
Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow tekrarladı: Babam yalan söylüyor, beni taciz etti
Woody Allen'
ın 'Rainy Day in New York'
filmi, ünlü yönetmen hakkındaki 'cinsel taciz
' iddiaları sonrası sponsorun projeden çekilmesi nedeniyle gösterime giremeyebilir.
Üvey kızı Dylan Farrow
'un tacizle suçladığı Allen, diğer evlatlık kızı Soon-Yi Previn
ile evlenmişti.
Dylan Farrow
Nazlı Erdol