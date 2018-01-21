Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow tekrarladı: Babam yalan söylüyor, beni taciz etti



BABAM BENİ TAVAN ARASINA GÖTÜRDÜ



KIZIMA HİÇBİR ZAMAN CİNSEL TACİZDE BULUNMADIM

Can Hakman

ABD'li film yapımcısıve ABD'li aktörgibi bir çok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları Hollywood gündeminden düşmüyor. #metoo'nun (Ben de) ardından(Süre doldu) ile devam eden kampanyalar devam ederken Amerikalı yönetmen'ın üvey kızıdaha önce de gündeme getirdiği taciz iddialarını tekrarladı.Allen'ın üvey kızıtelevizyonuna babasının kendisini taciz ettiğini "Yüz üstü uzanmamı söyledi. Oyuncak trenle oynarken, cinsel tacize uğradım" sözleriyle anlattı., babasının kendisini çocukken taciz ettiği için ceza almasını dilediğini söyledi. Amerikan CBS televizyonuna konuşan, üvey babasıyla ilgili, "Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor. Yüzümü göstermek ve hikayemi anlatmak istiyorum. Daha yüksek sesle konuşmak istiyorum" dedi., yaşadıklarını şöyle anlattı: 4 Ağustos 1992'de annemin kır evinde babam beni tavan arasına götürdü ve taciz etti. Bana yüz üstü uzanmamı ve abimin treniyle oynamamı söyledi. Arkamda kapının eşiğinde oturdu. Ben oyuncak trenle oynarken, cinsel tacize uğradım"ise iddiaları tekrar yalanlayarak, "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" ifadelerini kullandı.Allen hakkında tacizin gerçekleştiği öne sürülen dönemde soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı. Savcılığın atadığı psikologlar,'un tacize uğramadığı sonucuna varmışlardı.Son olarakfilminde oynayan'in gelen eleştiriler üzerine filmden aldığı parayı bağışladığı ortaya çıkmıştı,