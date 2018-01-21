Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow tekrarladı: Babam yalan söylüyor, beni taciz etti

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein
ve ABD'li aktör Kevin Spacey
gibi bir çok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları Hollywood gündeminden düşmüyor. #metoo'nun (Ben de) ardından Time's Up
(Süre doldu) ile devam eden kampanyalar devam ederken Amerikalı yönetmen Woody Allen
'ın üvey kızı Dylan Farrow
daha önce de gündeme getirdiği taciz iddialarını tekrarladı.
Allen'ın üvey kızı Dylan Farrow
, CBS
televizyonuna babasının kendisini taciz ettiğini "Yüz üstü uzanmamı söyledi. Oyuncak trenle oynarken, cinsel tacize uğradım" sözleriyle anlattı.
(Dylan Farrow annesi Mia Farrow ile)
Dylan Farrow
BABAM BENİ TAVAN ARASINA GÖTÜRDÜ
, babasının kendisini çocukken taciz ettiği için ceza almasını dilediğini söyledi. Amerikan CBS televizyonuna konuşan Dylan Farrow
, üvey babasıyla ilgili, "Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor. Yüzümü göstermek ve hikayemi anlatmak istiyorum. Daha yüksek sesle konuşmak istiyorum" dedi.
Dylan Farrow
, yaşadıklarını şöyle anlattı: 4 Ağustos 1992'de annemin kır evinde babam beni tavan arasına götürdü ve taciz etti. Bana yüz üstü uzanmamı ve abimin treniyle oynamamı söyledi. Arkamda kapının eşiğinde oturdu. Ben oyuncak trenle oynarken, cinsel tacize uğradım"
Woody Allen
KIZIMA HİÇBİR ZAMAN CİNSEL TACİZDE BULUNMADIM
ise iddiaları tekrar yalanlayarak, "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" ifadelerini kullandı.
Allen hakkında tacizin gerçekleştiği öne sürülen dönemde soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı. Savcılığın atadığı psikologlar, Dylan Farrow
'un tacize uğramadığı sonucuna varmışlardı.
Son olarak Woody Allen
filminde oynayan Selena Gomez
'in gelen eleştiriler üzerine filmden aldığı parayı bağışladığı ortaya çıkmıştı,
Can Hakman