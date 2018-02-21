WWDC 2018 belli oldu!

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz yıl ise Apple yeni bir mekana taşınma kararı aldı. San Jose’deki’nde düzenlenen WWDC 2017’ye ilgi oldukça fazlaydı. Gelen son söylentilere bakılacak olursa, Appleiçin de aynı mekan ile anlaştı.WWDC etkinliği uzun yıllardır Haziran ayında gerçekleşiyor. Apple’ın gelecek planlarından haberdar olan bir kişi, WWDC 2018’in de Haziran ayında gerçekleşeceğini söyledi. Kongre merkezinin 11 Haziran ile 28 Haziran arasında başka organizasyonlara ev sahipliği yapacağından ötürüiçin 4-8 Haziran tarihleri uygun görülmüş.Geçtiğimiz yıl düzenlenen’ye 4000 geliştirici ile 1000 mühendis katılmıştı. Bilet sayısının sınırlı olduğu etkinlikte, bu sene bilet sahiplerinin çekilişle belirleneceği söyleniyor. Yani fiyatı 1600 dolar olan bileti satın almak için öncelikli olarak bir çekilişe katılmanız gerekecek. Sonrasında ise belki etkinliği yerinden takip edebilecek olan 5000 kişinin arasına girebilirsiniz., yeni iPad Pro, iOS 12 ve yeni WatchOS’in tanıtımına ev sahipliği yapacak. En azından beklentiler bu yönde. Kimi kesimler yeni SE modelinin de bu etkinlikte tanıtılabileceğini belirtiyor. Fakat bu oldukça zayıf bir ihtimal.