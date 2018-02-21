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WWDC 2018 belli oldu!

Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli isimlerinden biri olan Apple, her yıl, daha çok geliştiricilere hitap bir konferans düzenliyor. WWDC ismiyle düzenlenen bu konferans 2003 – 2016 yılları arasında San Francisco’daki Moscone Center’da düzenlenmişti
 

WWDC 2018 belli oldu!
Geçtiğimiz yıl ise Apple yeni bir mekana taşınma kararı aldı. San Jose’deki McEnergy Kongre Merkezi’nde düzenlenen WWDC 2017’ye ilgi oldukça fazlaydı. Gelen son söylentilere bakılacak olursa, Apple WWDC 2018 için de aynı mekan ile anlaştı.

WWDC etkinliği uzun yıllardır Haziran ayında gerçekleşiyor. Apple’ın gelecek planlarından haberdar olan bir kişi, WWDC 2018’in de Haziran ayında gerçekleşeceğini söyledi. Kongre merkezinin 11 Haziran ile 28 Haziran arasında başka organizasyonlara ev sahipliği yapacağından ötürü WWDC 2018 için 4-8 Haziran tarihleri uygun görülmüş.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC’ye 4000 geliştirici ile 1000 mühendis katılmıştı. Bilet sayısının sınırlı olduğu etkinlikte, bu sene bilet sahiplerinin çekilişle belirleneceği söyleniyor. Yani fiyatı 1600 dolar olan bileti satın almak için öncelikli olarak bir çekilişe katılmanız gerekecek. Sonrasında ise belki etkinliği yerinden takip edebilecek olan 5000 kişinin arasına girebilirsiniz.

WWDC 2018, yeni iPad Pro, iOS 12 ve yeni WatchOS’in tanıtımına ev sahipliği yapacak. En azından beklentiler bu yönde. Kimi kesimler yeni SE modelinin de bu etkinlikte tanıtılabileceğini belirtiyor. Fakat bu oldukça zayıf bir ihtimal.
 

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