X Men: Dark Phoenix geliyor! İşte yeni fotoğraf

Gizem Burcu

Yeni X-Men filmimiz, geçen yıl izlediğimiz “X-Men: Apocalypse”in yaklaşık on yıl sonrasında 1992’de geçiyor. Filmde X-Men ekibi bir takım olmaya alışırken, bunun yan etkisi olarak Charles Xavier’ın egosunun beslenmesini göreceğiz.Yeni yayınlanan görselde ise daha önce hiç bu kadar kötü durumda görmediğimiz bir Magneto görüyoruz. Empire’la konuşan Sophie Turner filme dair şunları söyledi: “Her şey ikilikle alakalı, karanlık ve aydınlık, Jean’in tamamen farklı biri gibi hissetmesi ve bununla baş çıkmaya çalışması…” Bunun Jean’in arkadaşları ve düşmanlarıyla ilişkisinde nasıl bir rol oynayacağı bilinmiyor.Daha önceki bazı X-Men filmlerinin senarist ve yapımcılığını üstlenen Simon Kinberg bu filmde ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturacak. X-Men: Apocalypse’de izlediğimiz Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp ve Kodi Smit-McPhee’ye bu filmde Jessica Chastain de ekleniyor.13 Nisan’da izleyeceğimiz “The New Mutants” ve 1 Haziran’da izleyeceğimiz “Deadpool 2”den sonra vizyona girecek olan senenin üçüncü X-Men filmi Dark Phoenix 2 Kasım 2018’de sinemalardaki yerini alacak.