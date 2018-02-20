İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Xbox One S vites yükseltiyor

Microsoft’un bu nesilde Sony’nin çok gerisinde kaldığı inkar edilemez bir gerçek. Fakat yine de Microsoft cephesi henüz Xbox One’dan umudu kesmiş değil. Yazılım kısmında sürekli bir iyileştirme çabaları mevcut. Gerek Xbox One S, gerekse de Xbox One X konusunda tutarlı bir strateji izleniyor. Keza son gelişmeler de bu durumun en net göstergesi

Xbox One S vites yükseltiyor
Bilindiği üzere Xbox One’ın, PlayStation 4’ün gerisinde kalmasına neden olan en önemli etkenlerden birisi de sunduğu çözünürlük desteğiydi. PlayStation 4, pek çok oyunu 1080p’de oynatırken, aynı oyunlar Xbox One için 720p çözünürlük sunuyordu. Bu durum oyun severler tarafından da net bir şekilde eleştirilmişti.

Şimdi ise Microsoft’un ilginç bir yazılım desteği sunacağı belirtiliyor. Bu yazılım desteği sayesinde Xbox One X ve Xbox One S, 1440p çözünürlük desteğine kavuşacakmış. Keza bu durum Xbox kanadının yetkili isimleri tarafından da doğrulanmış durumda.

Elbette bu noktada aklınıza şu soru gelebilir. Xbox One S, 1440p çözünürlüğü nasıl destekleyecek? Bilindiği üzere Xbox One S donanım açısından orijinal Xbox One’ın aynısı. Dolayısıyla 1080p çözünürlüğü bile güç bela sunan bir sistem, nasıl olacak da oyunları 1440p’de oynatacak?

İşte bu noktada işin içine bazı uzmanlar dahil oluyor. Microsoft’a yakın olan bu isimlerin söylediğine göre, 1440p desteği Xbox One S’te sadece videolar ile sınırlı olacak. Yani bu çözünürlük, oyunlar için geçerli olmayacak.



XİAOMİ Mİ MİX 2S CANLI CANLI GÖRÜNTÜLENDİ 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Apple'ın akıllı gözlüğü ortaya çıktı

Apple'ın akıllı gözlüğü ortaya çıktı
Meizu 15 Plus’ın fotoğrafları sızdırıldı

Meizu 15 Plus’ın fotoğrafları sızdırıldı
ZTE Nubia Z AnTuTu’da göründü!

ZTE Nubia Z AnTuTu’da göründü!
Apple, Samsung’a fark attı!

Apple, Samsung’a fark attı!
iOS 11.2.6 güncellemesi yayında! Neler değişiyor?

iOS 11.2.6 güncellemesi yayında! Neler değişiyor?
Casper akıllı telefonlarını Türkiye’de üretecek

Casper akıllı telefonlarını Türkiye’de üretecek
Biyoyazıcıyla üretilecek deri çipi kobaylığa son verecek

Biyoyazıcıyla üretilecek deri çipi kobaylığa son verecek
PES 2018'de beklenen güncelleme yayınlandı

PES 2018'de beklenen güncelleme yayınlandı
Google Pixel 2 sahipleri dikkat!

Google Pixel 2 sahipleri dikkat!
Siber saldırılar Amerika'ya 109 milyar dolara mâl oldu

Siber saldırılar Amerika'ya 109 milyar dolara mâl oldu
Razer Basilisk inceleme altında

Razer Basilisk inceleme altında