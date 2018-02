Xbox One S vites yükseltiyor

Adem Özdoğan

Bilindiği üzere’ın, PlayStation 4’ün gerisinde kalmasına neden olan en önemli etkenlerden birisi de sunduğu çözünürlük desteğiydi. PlayStation 4, pek çok oyunu 1080p’de oynatırken, aynı oyunlar Xbox One için 720p çözünürlük sunuyordu. Bu durum oyun severler tarafından da net bir şekilde eleştirilmişti.Şimdi ise’un ilginç bir yazılım desteği sunacağı belirtiliyor. Bu yazılım desteği sayesinde Xbox One X ve Xbox One S, 1440p çözünürlük desteğine kavuşacakmış. Keza bu durum Xbox kanadının yetkili isimleri tarafından da doğrulanmış durumda.Elbette bu noktada aklınıza şu soru gelebilir. Xbox One S, 1440p çözünürlüğü nasıl destekleyecek? Bilindiği üzere Xbox One S donanım açısından orijinal’ın aynısı. Dolayısıyla 1080p çözünürlüğü bile güç bela sunan bir sistem, nasıl olacak da oyunları 1440p’de oynatacak?İşte bu noktada işin içine bazı uzmanlar dahil oluyor. Microsoft’a yakın olan bu isimlerin söylediğine göre, 1440p desteği’te sadece videolar ile sınırlı olacak. Yani bu çözünürlük, oyunlar için geçerli olmayacak.