Xbox Watch işte böyle görünecekti

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz günlerde Microsoft’unismini verdiği saat ile akıllı saat pazarında da boy göstermek istediği fakat son anda vazgeçtiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise son anda iptal edilen o saate ilişkin bazı görseller sızdırıldı.Microsoft’unpazarın büyük bir hezeyan yaşadığını zaten biliyoruz. Tam olarak bu sebepten olacaktır ki, Microsoft geliştirdiği akıllı saat için tamamen farklı bir konsept düşünmüş.Hali hazırda akıllı telefon pazarında önemli bir kullanıcı kitlesi bulunmayan Microsoft, bu yüzden Xbox konsolunu kendisine hedef seçmiş. Geliştirdiğiisimli saati bu konsol ile uyumlu hale getiren Microsoft, sıra dışı bir fikirle kullanıcıların karşısına çıkacakmış.Fakat bu fikir’lu yöneticilere bile fazlasıyla sıra dışı gelmiş olacak ki son anda saatin üretiminden vazgeçmişler. Peki üretiminden vazgeçilennasıl bir tasarıma sahipti dersiniz? Bu sorunuzun yanıtını aşağıdaki görsellerde bulabilirsiniz.Açıkçası, fikir açısından farklı bir yere konumlanmış olsa da en nihayetinde bir akıllı saat gibi görünüyor. Tek farkı belki ekstra olarakkonsoluna da hükmedebilmesi olacaktır. Sonuç olarak resmileşmeden biten bir proje olarak tozlu raflardaki yerini aldı.