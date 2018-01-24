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Xbox Watch işte böyle görünecekti

Günümüzün en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olarak lanse edilen Microsoft, ne yazık ki yazılım alanındaki başarısını genele yaymayı başaramadı. Dünyanın büyük bir bölümüne hitap eden Windows işletim sistemi ile muazzam bir başarıya imza atan Microsoft, girdiği diğer teknoloji sektörlerinde ise bariz bir şekilde çuvalladı

Xbox Watch işte böyle görünecekti
Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un Xbox Watch ismini verdiği saat ile akıllı saat pazarında da boy göstermek istediği fakat son anda vazgeçtiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise son anda iptal edilen o saate ilişkin bazı görseller sızdırıldı.

Microsoft’un akıllı telefon pazarın büyük bir hezeyan yaşadığını zaten biliyoruz. Tam olarak bu sebepten olacaktır ki, Microsoft geliştirdiği akıllı saat için tamamen farklı bir konsept düşünmüş.
Hali hazırda akıllı telefon pazarında önemli bir kullanıcı kitlesi bulunmayan Microsoft, bu yüzden Xbox konsolunu kendisine hedef seçmiş. Geliştirdiği Xbox Watch isimli saati bu konsol ile uyumlu hale getiren Microsoft, sıra dışı bir fikirle kullanıcıların karşısına çıkacakmış.

Fakat bu fikir Microsoft’lu yöneticilere bile fazlasıyla sıra dışı gelmiş olacak ki son anda saatin üretiminden vazgeçmişler. Peki üretiminden vazgeçilen Xbox Watch nasıl bir tasarıma sahipti dersiniz? Bu sorunuzun yanıtını aşağıdaki görsellerde bulabilirsiniz.

Açıkçası Xbox Watch, fikir açısından farklı bir yere konumlanmış olsa da en nihayetinde bir akıllı saat gibi görünüyor. Tek farkı belki ekstra olarak Xbox konsoluna da hükmedebilmesi olacaktır. Sonuç olarak resmileşmeden biten bir proje olarak tozlu raflardaki yerini aldı.


MEDİATEK’TEN FİNBARR MOYNİHAN İLE ÖZEL RÖPORTAJ – #CES2018



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