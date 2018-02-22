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Xiaomi Blackshark fark yaratacak

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, sektördeki payını gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. Özellikle Çin ve Hindistan’da etkin olan firma, globalleşme planları dahilinde Avrupa ve Amerika’ya da yayılmak istiyor
 

Xiaomi Blackshark fark yaratacak
Geçtiğimiz yıl bazı Avrupa ülkelerinde Mi Store açarak, resmi bir şekilde hizmet vermeye başlayan Çinli üretici, diğer yandan da model yelpazesini genişletmeyi ihmal etmiyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, Xiaomi Blackshark adında yeni bir model geliştiriyor.

Geçtiğimiz gün AnTuTu testinde ortaya çıkan Xiaomi Blackshark, pek çok açıdan soru işaretleriyle dolu bir model. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan Blackshark, sistemini 8GB RAM ile destekliyor. 32GB dahili depolama alanına sahip olan telefonun ekran çözünürlüğü ise 1260 x 1080 piksel.

Kutudan ilk çıktığında Android 8.0 ile çalışacak olan telefonun aynı Razer Phone gibi oyun odaklı bir cihaz olabileceğinden bahsediliyor. Elbette bu konu hakkında da net bir bilgi yok.

Muhtemelen Xiaomi Blackshark, tanıtıldığında farklı bir isimle karşımıza çıkacaktır. Keza bu model yeni Mi 8 de olabilir. Az önce de belirttiğimiz gibi, Blackshark ile ilgili onlarca soru işareti mevcut.

Kesin olan tek şey, Xiaomi’nin şu aralar amiral gemisi sınıfına hitap eden, ciddi anlamda güçlü bir cihaz üzerinde çalıştığı. Zayıf olsa da bu modelin MWC 2018’de su yüzüne çıkma ihtimali bulunuyor.

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