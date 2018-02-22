Xiaomi Blackshark fark yaratacak

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz yıl bazı Avrupa ülkelerinde Mi Store açarak, resmi bir şekilde hizmet vermeye başlayan Çinli üretici, diğer yandan da model yelpazesini genişletmeyi ihmal etmiyor. Ortaya çıkan son raporlara göre,adında yeni bir model geliştiriyor.Geçtiğimiz gün AnTuTu testinde ortaya çıkan, pek çok açıdan soru işaretleriyle dolu bir model. Gücünüyonga setinden alan, sistemini 8GB RAM ile destekliyor. 32GB dahili depolama alanına sahip olan telefonun ekran çözünürlüğü ise 1260 x 1080 piksel.Kutudan ilk çıktığında Android 8.0 ile çalışacak olan telefonun aynıgibi oyun odaklı bir cihaz olabileceğinden bahsediliyor. Elbette bu konu hakkında da net bir bilgi yok.Muhtemelen, tanıtıldığında farklı bir isimle karşımıza çıkacaktır. Keza bu model yeni Mi 8 de olabilir. Az önce de belirttiğimiz gibi, Blackshark ile ilgili onlarca soru işareti mevcut.Kesin olan tek şey,’nin şu aralar amiral gemisi sınıfına hitap eden, ciddi anlamda güçlü bir cihaz üzerinde çalıştığı. Zayıf olsa da bu modelin MWC 2018’de su yüzüne çıkma ihtimali bulunuyor.