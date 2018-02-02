İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Xiaomi fiziksel mağaza için düğmeye bastı

Xiaomi’nin dünyaya açılma planları kapsamında şimdi de İtalya’ya fiziksel “Mi Store” açacağı duyuruldu. Planlar bununla sınırlı değil

Xiaomi fiziksel mağaza için düğmeye bastı
Çinli firma uzak doğunun ardından dünya çapında genişlemeye devam ediyor. Uzun süredir Avrupa pazarında bulunmakta olan şirket, İtalya’ya fiziksel mağaza açarak işi daha da büyütüyor. Milan’da açılacak olan Mi Store’un ardından Yunanistan, İspanya ve Hindistan’a da birer şubenin açılacak.

Yeni mağazasını “Ciao Italia” mottosuyla Facebook sayfasından duyuran şirket, fazlasıyla ses getirmiş gibi görünüyor. Ayrıca Xiaomi, Huawei gibi yeni Çin markalarının ABD pazarına açılma isteği de bulunuyor fakat bildiğiniz gibi o konuda bazı politik engeller mevcut. Dolayısıyla bu gibi Çin şirketlerinin dünyanın en batısında tam olarak faaliyet göstermesi zor olacak gibi gözüküyor.
Umuyoruz ki bu gibi yeni şirketler ülkemiz piyasasına da resmen girerek rekabete katkı sağlarlar.


WESLEY SNİPES, BLADE 4 İÇİN KAPILARI AÇTI



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yerli füze HİSAR-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi

Yerli füze HİSAR-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi
Samsung son çeyrek raporunu yayınladı

Samsung son çeyrek raporunu yayınladı
Youtube'dan direkt video indirmek artık mümkün!

Youtube'dan direkt video indirmek artık mümkün!
UFO mu değil mi? NASA'nın canlı yayınındaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı

UFO mu değil mi? NASA'nın canlı yayınındaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı
Mark Zuckerberg: Yaptığımız değişikliklerden sonra Facebook'ta daha az zaman geçiriliyor

Mark Zuckerberg: Yaptığımız değişikliklerden sonra Facebook'ta daha az zaman geçiriliyor
Sony, PlayStation 4 için yeni oyun konsollarını tanıttı

Sony, PlayStation 4 için yeni oyun konsollarını tanıttı
Happn’ın Türkiye’deki üye sayısı belli oldu

Happn’ın Türkiye’deki üye sayısı belli oldu
App Annie 2017 mobil oyun raporunu açıkladı

App Annie 2017 mobil oyun raporunu açıkladı

Oyuncular çıldırdı

Oyuncular çıldırdı
YouTube'a video indirme özelliği eklendi

YouTube'a video indirme özelliği eklendi
Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı

Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı