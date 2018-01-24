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Xiaomi Mi 7 ortaya çıktı

Çinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 7’i 2018 başlarında piyasaya sürmesi bekleniyordu. Daha önce Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonun hangi özelliklere sahip olabileceği ile ilgili haberler çıkmış ancak hiçbir görseli sızmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde telefonun ilk görseli ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 7 ortaya çıktı
Sızdırılan görselde sadece telefonun arka kapağı görünüyor. Görsele bakıldığında parmak izi sensörlerinin arka tarafa yerleştirildiği görülüyor. Kapağın üst kısmında yan yana çift kamera ve flaş yer alıyor. Cihazın arka yüzünden gördüğümüz cam panel, belkide yeni amiral gemisi telefonun kablosuz şarj özelliği ile birlikte geleceğinin habercisi.

Telefonun tamamen çerçevesiz 6 inç 18:9 oranında bir ekrana sahip olması bekleniyor. Sistem özelliklerine dair beklentiler arasında Snapdragon 845 yonga seti, 6 ya da 8 GB RAM, 3950 mAh batarya ve çift sim kart desteği bulunuyor.

Çinli telefon üreticisi Xiaomi’nin Barcelona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi’ne katılacağı biliniyor. Şubat ayında gerçekleşecek etkinlikte belkide amiral gemisi telefonun tanıtıldığını görebiliriz.


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