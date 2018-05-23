Xiaomi Mi 8 bu ay sonunda tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi, 31 Mayıs’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin bu etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtacağı artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Bir süre Xiaomi Mi 7 olarak anılan telefon, şirketin 8. yaşını kutlamak için Xiaomi Mi 8 adıyla satışa çıkacak.

Telefonun tanıtılacağı etkinlik yaklaştıkça, sızıntıların sıklığı da artıyor. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi bugün de sertifika alırken görüldü. Mi 8, Çin’de 3C’den sertifika alırken, ABD’de de FCC’den sertifika aldı. Telefonun hem ABD’den hem de Çin’den gerekli sertifikaları alması, Xiaomi’nin tanıtımdan sonra telefonu satışa sunmak için zaman kaybetmeyeceğini gösterdi.

Mi 8, 3C’de M1805E2A ve M1803E1A model numaralarını taşıyan iki farklı versiyonla görüldü. Bu da telefonun iki farklı versiyonla satışa çıkacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Ne FCC ne de 3C telefonun özellikleri hakkında yeni bir detay paylaşmadı. Ancak daha önce gelen sızıntılardan Mi 8’in iPhone X’tekine benzer bir yüz tanıma teknolojisi ile geleceğini biliyoruz.

Telefonda ayrıca vivo X21 UD’dekine benzer, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu olacak. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Snapdragon 845 yonga seti kullanacak.



