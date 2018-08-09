Xiaomi Mi 8X yolda

Xiaomi Mi ailesine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. 31 Mayıs’ta tanıtılan ana modelin ardından Mi 8 Explorer ve Snapdragon 710’lu Mi 8 SE duyurulmuştu. Şimdi önceki versiyonları bir karışımı mahiyetinde olan Mi 8X yolda gibi gözüküyor.

Weibo’da ortaya çıkan yeni bilgilere göre 8X, Snapdragon 710 ve (arka tarafta yer alan okuyucu yerine) ekrana entegre parmak izi okuyucu ile birlikte gelecek. Arka panel ve çerçeveler ana modelle aynı olacak. Yani X versiyonu, Mi 8‘in bir nevi Snapdragon 710’lu versiyonu olacak.

YENİ CİHAZ CEO'NUN ELİNDE

Yukarıdaki fotoğrafta da göreceğiniz üzere Xiaomi CEO’su bizzat cihazı kullanıyor. Kimilerine göre cihaz Mi Mix 2S de olabilir fakat genel düşünce 8X olduğu yönünde.

Öte yandan yeni akıllı telefonun hangi pazarlarda nasıl bir fiyattan satışa çıkacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşecektir.

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