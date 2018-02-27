Xiaomi Mi Max 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Adem Özdoğan

Hali hazırda, Asya pazarında belli bir kitleye erişmeyi başaran şirket, rotasını Avrupa ve Amerika’ya doğru çevirmiş durumda. Xiaomi, globalleşme çabalarının yanında model yelpazesini genişletmeyi de ihmal etmiyor. Çinli üreticinin kısa süre sonraile teknoloji severlerin karşısına çıkacağı belirtiliyor.Genel itibari ile üst segment ve orta segment modelleri birbirinden ayıran bazımevcut. Bu kıstaslardan en önemlisi elbette kullanılan yonga seti. Zaten genel olarak cihazın hangi kategoride olduğuna yonga setine bakarak karar veriyoruz.Fakat bunun haricinde üst segment modellerde, kablosuz şarj, iris tarama,gibi bazı Premium özellikler de mevcut.İşte Xiaomi bu özelliklerden bazılarını orta segmente indirmeye hazırlanıyor. Sızdırılan son bilgilere göre, Çinli üreticinin orta segmentteki yeni modeli, kablosuz şarj ve iris tarama özelliği ile gelecek.Önümüzdeki MWC’de tanıtılması gündemde olan modeminya dayonga setini kullanması bekleniyor. Ayrıca 5500 mAh gücünde bir batarya ve 7 inç boyutunda oldukça büyük bir ekran da Xiaomi Mi Max 3 özellikleri arasında bulunuyor.