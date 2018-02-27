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Xiaomi Mi Max 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticilerinin son dönemde etkin bir görünüm sergilediğini zaten biliyoruz. Fakat Xiaomi diğer Çinli üreticilere kıyasla biraz daha ileriye dönük hamleler yapıyor.

Xiaomi Mi Max 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Hali hazırda, Asya pazarında belli bir kitleye erişmeyi başaran şirket, rotasını Avrupa ve Amerika’ya doğru çevirmiş durumda. Xiaomi, globalleşme çabalarının yanında model yelpazesini genişletmeyi de ihmal etmiyor. Çinli üreticinin kısa süre sonra Xiaomi Mi Max 3 ile teknoloji severlerin karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Genel itibari ile üst segment ve orta segment modelleri birbirinden ayıran bazı temel kıstaslar mevcut. Bu kıstaslardan en önemlisi elbette kullanılan yonga seti. Zaten genel olarak cihazın hangi kategoride olduğuna yonga setine bakarak karar veriyoruz.

Fakat bunun haricinde üst segment modellerde, kablosuz şarj, iris tarama, OLED ekran gibi bazı Premium özellikler de mevcut.

İşte Xiaomi bu özelliklerden bazılarını orta segmente indirmeye hazırlanıyor. Sızdırılan son bilgilere göre, Çinli üreticinin orta segmentteki yeni modeli Xiaomi Mi Max 3, kablosuz şarj ve iris tarama özelliği ile gelecek.

Önümüzdeki MWC’de tanıtılması gündemde olan modemin Snapdraogon 660 ya da Snapdragon 630 yonga setini kullanması bekleniyor. Ayrıca 5500 mAh gücünde bir batarya ve 7 inç boyutunda oldukça büyük bir ekran da Xiaomi Mi Max 3 özellikleri arasında bulunuyor.


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