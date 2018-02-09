İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Xiaomi Mi Mix 2S AnTuTu’da kaç puan aldı?

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yakında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi Mi Mix 2S, Snapdragon 845 yonga setini kullanacak ilk telefon olabilir. AnTuTu puanı sızdırılan “Polaris” kod adlı Xiaomi Mi Mix 2S, aldığı yüksek puan ile dikkat çekiyor

Xiaomi Mi Mix 2S AnTuTu’da kaç puan aldı?
Mi Mix 2S, AnTuTu’nun performans testinden 270.461 gibi rekor bir puan aldığı görülüyor. Ancak bu puanı eskilerle kıyaslamak mümkün değil çünkü testte AnTuTu’nun son versiyonu kullanılmış. Bu yüzden yeni çıkacak Xiaomi’i ancak aynı teste tabi tutulan Huawei Mate 10 Pro ile kıyaslamak mümkün. Kirin 970 yonga setini kullanan Mate 10 Pro bu testten 218,000 puan almıştı.

Sızdırılan AnTuTu puanının Mi Mix 2S’e ait olup olmadığı kesin olmamakla birlikte performans testlerine güvenmek kolay değil. Ayrıca telefonun Snapdragon 845 yonga setini kullanan ilk telefon olabilmesi için aynı yonga seti ile tanıtılacak Galaxy S9 ikilisinden daha önce tanıtılması gerekiyor.
 

BROADCOM YÜZYILIN HATASINI YAPIYOR OLABİLİR Mİ?



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Üç yeni Huawei telefon geliyor

Üç yeni Huawei telefon geliyor
One Plus müşterilerinin kredi kartı bilgileri nasıl çalındı?

One Plus müşterilerinin kredi kartı bilgileri nasıl çalındı?
Lava Red OnePlus 5T Avrupa’da satışa sunuluyor

Lava Red OnePlus 5T Avrupa’da satışa sunuluyor
ISOCELL Dual : Samsung’un dual kamera sistemi

ISOCELL Dual : Samsung’un dual kamera sistemi
Dünyanın ilk holografik akıllı telefonunun fiyatı belli oldu

Dünyanın ilk holografik akıllı telefonunun fiyatı belli oldu
En güvenilir sosyal medya seçildi

En güvenilir sosyal medya seçildi
HTC U12, gücünü SD 845’ten alacak

HTC U12, gücünü SD 845’ten alacak
Akıllı telefonlarda elmas cam devri

Akıllı telefonlarda elmas cam devri
Apple, Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek

Apple, Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek
Broadcom, Qualcomm’un kapısını bir kez daha çaldı

Broadcom, Qualcomm’un kapısını bir kez daha çaldı
Bilim insanları ilk kez elektron durdurdu

Bilim insanları ilk kez elektron durdurdu