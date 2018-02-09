Xiaomi Mi Mix 2S AnTuTu’da kaç puan aldı?

Adem Özdoğan

Mi Mix 2S, AnTuTu’nun performans testinden 270.461 gibi rekor bir puan aldığı görülüyor. Ancak bu puanı eskilerle kıyaslamak mümkün değil çünkü testte AnTuTu’nun son versiyonu kullanılmış. Bu yüzden yeni çıkacak Xiaomi’i ancak aynı teste tabi tutulan Huawei Mate 10 Pro ile kıyaslamak mümkün. Kirin 970 yonga setini kullanan Mate 10 Pro bu testten 218,000 puan almıştı.Sızdırılan AnTuTu puanının Mi Mix 2S’e ait olup olmadığı kesin olmamakla birlikte performans testlerine güvenmek kolay değil. Ayrıca telefonun Snapdragon 845 yonga setini kullanan ilk telefon olabilmesi için aynı yonga seti ile tanıtılacak Galaxy S9 ikilisinden daha önce tanıtılması gerekiyor.