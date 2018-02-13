Xiaomi Mi Mix 2S gün yüzüne çıktı

Mobil Dünya Kongresinin
hareketlenmeleri başladı. Pek çok şirketin gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı fuarda Xiaomi
de kozlarını oynayacak. Buna karşın, Çinli
üreticinin bir sonraki amiral gemisi olarak bilinen Mi 7’nin MWC’den
sonra tanıtılacağı haberleri, birkaç hafta önce basına yansımıştı. Bunun hemen ardındansa, yeni planlar gün yüzüne çıktı; Xiaomi şubat sonunda gerçekleştirilecek olan fuarda Mi 7
yerine Mi Mix 2S’i
duyuracaktı. Daha önce AnTuTu
benchmark testinde de görülen üst seviye model, görünüşe göre Mi 7 gelene kadar Xiaomi’nin amiral gemisi bayrağını taşıyacak.
Çerçevede iyiden iyiye daralmaya giden Xiaomi, ön kamerayı
sağ üste sığdırarak bir nevi “çentikli” bir ekran tasarımını bizlere sunacak. Selefinde olduğu gibi iddialı bir çerçevesiz tasarıma sahip olan akıllı telefon, 5.99 inç
büyüklüğünde bir panele sahip. Qualcomm’un en iyi işlemcisi Snapdragon 845
çipsetiyle birlikte gelen 8 GB RAM
ve 256 GB
depolama bize donanım resitali sunacak. Ayrıca iddialara göre arka tarafta yer alan çift kamera Sony’nin
IMX363 sensörü ve bu sensörlerin çözünürlükleri 12 MP
.
Adem Özdoğan