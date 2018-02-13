Xiaomi Mi Mix 2S gün yüzüne çıktı

Adem Özdoğan

hareketlenmeleri başladı. Pek çok şirketin gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı fuardade kozlarını oynayacak. Buna karşın,üreticinin bir sonraki amiral gemisi olarak bilinen Mi 7’ninsonra tanıtılacağı haberleri, birkaç hafta önce basına yansımıştı. Bunun hemen ardındansa, yeni planlar gün yüzüne çıktı; Xiaomi şubat sonunda gerçekleştirilecek olan fuardayerineduyuracaktı. Daha öncebenchmark testinde de görülen üst seviye model, görünüşe göre Mi 7 gelene kadar Xiaomi’nin amiral gemisi bayrağını taşıyacak.Çerçevede iyiden iyiye daralmaya gidensağ üste sığdırarak bir nevi “çentikli” bir ekran tasarımını bizlere sunacak. Selefinde olduğu gibi iddialı bir çerçevesiz tasarıma sahip olan akıllı telefon,büyüklüğünde bir panele sahip. Qualcomm’un en iyi işlemcisiçipsetiyle birlikte gelenvedepolama bize donanım resitali sunacak. Ayrıca iddialara göre arka tarafta yer alan çift kameraIMX363 sensörü ve bu sensörlerin çözünürlükleri