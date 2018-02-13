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Xiaomi Mi Mix 2S gün yüzüne çıktı

Çinli şirketin yeni üst düzey modeli Mi Mix 2S’in yayınlanmayan afişleri sızdırıldı. Cihazın tasarımı ve bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu

Xiaomi Mi Mix 2S gün yüzüne çıktı
Mobil Dünya Kongresinin hareketlenmeleri başladı. Pek çok şirketin gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı fuarda Xiaomi de kozlarını oynayacak. Buna karşın, Çinli üreticinin bir sonraki amiral gemisi olarak bilinen Mi 7’nin MWC’den sonra tanıtılacağı haberleri, birkaç hafta önce basına yansımıştı. Bunun hemen ardındansa, yeni planlar gün yüzüne çıktı; Xiaomi şubat sonunda gerçekleştirilecek olan fuarda Mi 7 yerine Mi Mix 2S’i duyuracaktı. Daha önce AnTuTu benchmark testinde de görülen üst seviye model, görünüşe göre Mi 7 gelene kadar Xiaomi’nin amiral gemisi bayrağını taşıyacak.

Çerçevede iyiden iyiye daralmaya giden Xiaomi, ön kamerayı sağ üste sığdırarak bir nevi “çentikli” bir ekran tasarımını bizlere sunacak. Selefinde olduğu gibi iddialı bir çerçevesiz tasarıma sahip olan akıllı telefon, 5.99 inç büyüklüğünde bir panele sahip. Qualcomm’un en iyi işlemcisi Snapdragon 845 çipsetiyle birlikte gelen 8 GB RAM ve 256 GB depolama bize donanım resitali sunacak. Ayrıca iddialara göre arka tarafta yer alan çift kamera Sony’nin IMX363  sensörü ve bu sensörlerin çözünürlükleri 12 MP.
 

SONY XPERİA H8266 AN TUTUTU'DA GÖRÜNDÜ



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