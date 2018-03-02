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Xiaomi Mi Mix 2s hakkında yeni detaylar

İnce çerçeveli ya da çerçevesiz akıllı telefon modellerinin artık bir trend olduğunu kabul etmek gerekiyor. Aslına bakılırsa, Apple’dan da Samsung’tan da çok önce ince çerçeveli ekran tasarımına adım atan başka bir firma vardı.

Xiaomi Mi Mix 2s hakkında yeni detaylar
Evet Xiaomi’den bahsediyoruz. Xiaomi Mi Mix bu alanda birçok rakibinin önüne geçmiş bir model. Sadece alt kısmında ince bir çerçevesi bulunan seri, yeni modelinde bu çerçeveden de kurtulacak. Uzun süredir hakkında pek çok dedikoduya tanıklık ettiğimiz Xiaomi Mi Mix 2s ile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Herşeyden önce şunu belirtmek gerekiyor. Xiaomi Mi Mix 2s tamamen çerçevelerden arındırılmış bir model olacak. Sadece üst sol kısımda ön kamera için ayrılmış bir alan yer alacak. Bunun dışında telefonun ön tarafında çerçeve ya da iPhone X’te olduğu gibi harici bir çentik bulunmayacak.

Ortaya çıkan son rapora göre Xiaomi Mi Mix 2s gücünü Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 845’ten alacak. Sitemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefon 18:9 en boy oranına sahip, 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.01 inçlik bir ekran ile gelecek. 256GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen modelin arka tarafında her biri 16MP olan iki adet kamera yer alacak.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelini ne zaman tanıtacağı is henüz kesinlik kazanmış değil.


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