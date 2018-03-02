Xiaomi Mi Mix 2s hakkında yeni detaylar

Evet Xiaomi’den bahsediyoruz. Xiaomi Mi Mix
bu alanda birçok rakibinin önüne geçmiş bir model. Sadece alt kısmında ince bir çerçevesi bulunan seri, yeni modelinde bu çerçeveden de kurtulacak. Uzun süredir hakkında pek çok dedikoduya tanıklık ettiğimiz Xiaomi Mi Mix 2s
ile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı.
Herşeyden önce şunu belirtmek gerekiyor. Xiaomi Mi Mix 2s
tamamen çerçevelerden arındırılmış bir model olacak. Sadece üst sol kısımda ön kamera için ayrılmış bir alan yer alacak. Bunun dışında telefonun ön tarafında çerçeve ya da iPhone X
’te olduğu gibi harici bir çentik bulunmayacak.
Ortaya çıkan son rapora göre Xiaomi Mi Mix 2s
gücünü Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 845
’ten alacak. Sitemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefon 18:9 en boy oranına sahip, 2160 x 1080 piksel
çözünürlüğünde 6.01 inçlik bir ekran ile gelecek. 256GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen modelin arka tarafında her biri 16MP olan iki adet kamera yer alacak.
Xiaomi
’nin yeni amiral gemisi modelini ne zaman tanıtacağı is henüz kesinlik kazanmış değil.
Adem Özdoğan