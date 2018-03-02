Xiaomi Mi Mix 2s hakkında yeni detaylar

Adem Özdoğan

Evet Xiaomi’den bahsediyoruz.bu alanda birçok rakibinin önüne geçmiş bir model. Sadece alt kısmında ince bir çerçevesi bulunan seri, yeni modelinde bu çerçeveden de kurtulacak. Uzun süredir hakkında pek çok dedikoduya tanıklık ettiğimizile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı.Herşeyden önce şunu belirtmek gerekiyor.tamamen çerçevelerden arındırılmış bir model olacak. Sadece üst sol kısımda ön kamera için ayrılmış bir alan yer alacak. Bunun dışında telefonun ön tarafında çerçeve ya da’te olduğu gibi harici bir çentik bulunmayacak.Ortaya çıkan son rapora göregücünü Qualcomm’un en yeni yonga seti’ten alacak. Sitemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefon 18:9 en boy oranına sahip,çözünürlüğünde 6.01 inçlik bir ekran ile gelecek. 256GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen modelin arka tarafında her biri 16MP olan iki adet kamera yer alacak.’nin yeni amiral gemisi modelini ne zaman tanıtacağı is henüz kesinlik kazanmış değil.