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Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!

Çin kaynaklı son sızıntılarda Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi modeli Mi 7’yi MWC 2018 kapsamında tanıtmayacağı iddia edilmişti. Çinli üreticinin MWC için farklı planlarının olduğu ve Mi 7 yerine Mi Mix 2s modeli ile fark yaratmak istediği ortaya çıktı.
 

Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!
Bilindiği üzere Mi Mix serisi de üst segmente hitap ediyor. Hatta tasarım çizgisiyle bu serinin bir adım önde olduğunu da söyleyebiliriz. Çin’den sızdırılan son bilgilere göre Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi’nde Mi Mix 2’nin biraz geliştirilmiş bir versiyonu olan Mi Mix 2s ile sahne alacak.

Mi Mix 2s tasarım anlamında selefi ile aynı çizgide olacak. Yonga seti tarafında ise Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 845’inden faydalanılacağı iddia ediliyor. Xiaomi’nin Mix 2s ile kamera anlamında da bazı yeniliklere imza atacağı ve Sony imzalı IMX363 lenslerini kullanacağı belirtiliyor.

Diğer hususlarda ise önemli bir değişiklik olmayacak. En azından şimdilik sızdırılan bilgiler bu yönde. Eğer Mi Mix 2s bir de uygun bir fiyat etiketine sahip olursa, fuara katılan diğer üreticilerin işinin ciddi anlamda zor olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Ufak bir hatırlatma. Son bilgilere göre, MWC’de tanıtılacak olan S9’un, S8’e oranla yüzde 7 dolaylarında daha pahalı olacağı belirtilmişti.
 

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