Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!

Adem Özdoğan

Bilindiği üzere Mi Mix serisi de üst segmente hitap ediyor. Hatta tasarım çizgisiyle bu serinin bir adım önde olduğunu da söyleyebiliriz. Çin’den sızdırılan son bilgilere göre Xiaomi,’nde Mi Mix 2’nin biraz geliştirilmiş bir versiyonu olanile sahne alacak.Mi Mix 2s tasarım anlamında selefi ile aynı çizgide olacak. Yonga seti tarafında ise Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 845’inden faydalanılacağı iddia ediliyor. Xiaomi’ninile kamera anlamında da bazı yeniliklere imza atacağı ve Sony imzalılenslerini kullanacağı belirtiliyor.Diğer hususlarda ise önemli bir değişiklik olmayacak. En azından şimdilik sızdırılan bilgiler bu yönde. Eğerbir de uygun bir fiyat etiketine sahip olursa, fuara katılan diğer üreticilerin işinin ciddi anlamda zor olacağını şimdiden söyleyebiliriz.Ufak bir hatırlatma. Son bilgilere göre,’de tanıtılacak olan S9’un, S8’e oranla yüzde 7 dolaylarında daha pahalı olacağı belirtilmişti.