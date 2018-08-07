Xiaomi Mi Mix 3, çok yakında tanıtılacak

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Xiaomi, çerçevesiz ekranlı akıllı telefonlar konusunda önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Özellikle Xiaomi Mi Mix serisi bu alanda iddialı modellerle ön plana çıkıyor. Bu yüzden Mi Mix serisinin yeni üyesinin bu alana nasıl bir katkı sağlayacağı merak ediliyor.

İDDİALI OLACAK

Bu serinin yeni üyesi olan Mi Mix 3’ü çok yakında satışa sunmaya hazırlanan Xiaomi, yeni telefonunu tanıtmak için bir afiş paylaştı. Bu afiş Mi Mix 3’ün çerçevesiz ekran konusunda iddialı olacağını gösteriyor.

YENİ TELEFONU GÖLGEDE BIRAKABİLİR

Bildiğiniz gibi son dönemde çıkan vivo NEX ve Oppo Find X gibi telefonlar ince çerçeve konusunda adeta çığır açtı. Ancak Mi Mix 3’ün ekran çerçevesi gerçekten afişteki gibi çıkar ve çerçevenin üst kısmı da bu kadar ince olursa, Xiaomi’nin yeni telefonu vivo NEX ve Find X’i bile gölgede bırakabilir.

KAMERASI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Elbette telefonun bu kadar ince çerçeveye sahip olması için selfie kamerasına farklı bir çözüm bulması gerekiyor. Bu noktaya devreye gövdenin içinden çıkan kamera modelinin girmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi vivo NEX, gövdenin içinden çıkan selfie kamerası ile dikkat çekmişti.

Xiaomi tarafından yayınlanan bu afiş, Mi Mix 3’ün 15 Eylül’de tanıtılacağını gösteriyor.



