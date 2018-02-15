Xiaomi Redmi Note 5 ve Note 5 Pro özellikleri kesinleşti ​

Adem Özdoğan

Son sızdırılan bilgilere göre,gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 625 yonga setinden alacak. 6 inçlik bir ekranla gelecek olan telefon orta segmentte iddialı olabilir. Fakat bizi asıl ilgilendiren bölüm Note 5 Pro hakkında sızdırılan bilgiler.Keza Redmi Note 5 Pro, tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bir model. Gücünü Qualcomm’un orta segmentteki yeni nesil yonga seti’dan alacak olansistemini min. 4GB RAM ile destekleyecek. Dileyenler için 6GB RAM’e sahip farklı bir varyantta satışa sunulacak.Ekran boyutuile aynı olan Pro modelin çok fark yarattığı alan ise ana kamerası. Redmi Note 5 Pro’nun arka tarafında’lik çift ana kamera modülü yer alacak. Telefonun ön kısmında ise Sony imzalı IMX376 sensorleri ile destekli 20MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.4000 mAh gücünde ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen, kutudan ilk çıktığında MIUI 9 destekliile çalışacak.