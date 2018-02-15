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Xiaomi Redmi Note 5 ve Note 5 Pro özellikleri kesinleşti ​

Xiaomi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı orta segmentteki yeni modelleri Redmi Note 5 ve Note 5 Pro, kısa süre sonra resmiyet kazanacak. Bu iki telefon hakkında bir süredir bazı söylentilere tanıklık ediyoruz. Fakat sızdırılan son bilgiler, Xiaomi Redmi Note 5 ve Note 5 Pro’nun tamamen açığa çıkmasını sağladı

Xiaomi Redmi Note 5 ve Note 5 Pro özellikleri kesinleşti ​
Son sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi Redmi Note 5 gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 625 yonga setinden alacak. 6 inçlik bir ekranla gelecek olan telefon orta segmentte iddialı olabilir. Fakat bizi asıl ilgilendiren bölüm Note 5 Pro hakkında sızdırılan bilgiler.

Keza Redmi Note 5 Pro, tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bir model. Gücünü Qualcomm’un orta segmentteki yeni nesil yonga seti Snapdragon 636’dan alacak olan Redmi Note 5 Pro sistemini min. 4GB RAM ile destekleyecek. Dileyenler için 6GB RAM’e sahip farklı bir varyantta satışa sunulacak.

Ekran boyutu Xiaomi Redmi Note 5 ile aynı olan Pro modelin çok fark yarattığı alan ise ana kamerası. Redmi Note 5 Pro’nun arka tarafında 12MP + 5MP’lik çift ana kamera modülü yer alacak. Telefonun ön kısmında ise Sony imzalı IMX376 sensorleri ile destekli 20MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.

4000 mAh gücünde ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen Redmi Note 5 Pro, kutudan ilk çıktığında MIUI 9 destekli Android 7 Nougat ile çalışacak.


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