Xiaomi sonunda Samsung’u geçmeyi başardı!

Adem Özdoğan

Onuvetakip ediyor. Samsung’un bu kadar önemli bir pazar payına sahip olmasında orta segment modelleri ve dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Hindistan’da gösterdiği satış başarısı önemli bir rol oynuyor. Fakat görünen o ki, Samsung’un egemenliğine son vermek için gözünü Hindistan pazarına dikmiş durumda.Bilindiği üzere, son dönemde Hindistan’da önemli yatırımlara imza attı. Öyle görünüyor ki bu yatırımlar meyvesini vermeye başlamış durumda. En güvenilir analiz firmalarından biri olarak gösterilen, Hindistan’da son dönemdeki akıllı telefon satışlarına dair bir grafik yayınladı. Yayınlanan grafiğe aşağıdan göz atabilirsiniz.Grafikten de net bir şekilde görüldüğü üzere2 yıl içerisinde satışlarını 7-8 kat arttırmış durumda. Aynı zamanda Çinli üretici, 2017’nin 4. çeyreği itibari ile ilk defa zirveyi ele geçirmeyi başarmış.Önceki dönemlerde Hindistan pazarında Samsung’un egemenliği hüküm sürüyordu. Fakat’nin özellikle 2017’deki yükselişi ile bazı dengeler değişmiş gibi görünüyor.Çinli üretici geçtiğimiz yıl Hindistan’da birçokaçmış ve bu açılışların 2019’a kadar devam edeceğini belirtmişti. Şu vakitten sonra, Samsung’un Hindistan pazarını tekrardan domine edebilmesi için daha fazla mesai yapması gerekecek.