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Xiaomi sonunda Samsung’u geçmeyi başardı!

Geçtiğimiz sene akıllı telefon pazarında zirvede yer alan isim yine Samsung oldu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, pazar payı anlamında rakiplerinin açık ara önünde yer alıyor

Xiaomi sonunda Samsung’u geçmeyi başardı!
Onu Apple ve Huawei takip ediyor. Samsung’un bu kadar önemli bir pazar payına sahip olmasında orta segment modelleri ve dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Hindistan’da gösterdiği satış başarısı önemli bir rol oynuyor. Fakat görünen o ki Xiaomi, Samsung’un egemenliğine son vermek için gözünü Hindistan pazarına dikmiş durumda.

Bilindiği üzere Xiaomi, son dönemde Hindistan’da önemli yatırımlara imza attı. Öyle görünüyor ki bu yatırımlar meyvesini vermeye başlamış durumda. En güvenilir analiz firmalarından biri olarak gösterilen Canalys, Hindistan’da son dönemdeki akıllı telefon satışlarına dair bir grafik yayınladı. Yayınlanan grafiğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

Grafikten de net bir şekilde görüldüğü üzere Xiaomi 2 yıl içerisinde satışlarını 7-8 kat arttırmış durumda. Aynı zamanda Çinli üretici, 2017’nin 4. çeyreği itibari ile ilk defa zirveyi ele geçirmeyi başarmış.

Önceki dönemlerde Hindistan pazarında Samsung’un egemenliği hüküm sürüyordu. Fakat Xiaomi’nin özellikle 2017’deki yükselişi ile bazı dengeler değişmiş gibi görünüyor.

Çinli üretici geçtiğimiz yıl Hindistan’da birçok MiStore açmış ve bu açılışların 2019’a kadar devam edeceğini belirtmişti. Şu vakitten sonra, Samsung’un Hindistan pazarını tekrardan domine edebilmesi için daha fazla mesai yapması gerekecek.
 

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