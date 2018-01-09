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Xperia L2 fiyat odaklı bir telefon olacak

Geçtiğimiz saatlerde Xperia XA2 ve XA2 Ultra modellerini tanıtan Sony, bir süredir söylenti halinde olan Xperia L2 modelini de sonunda gün yüzüne çıkardı

Xperia L2 fiyat odaklı bir telefon olacak
Xperia L2, XA2 ve XA2 Ultra’nın aksine gücünü MediaTek tarafından üretilen MT6737T yonga setinden alıyor. Telefonun RAM miktarı ise 3GB. MicroSD kart desteğine de sahip olan telefonun dahili depolama alanı ise 32GB. 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranla gelecek olan telefon 3300 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek.

13MP’lik ana kameraya 8MP’lik ön kameranın eşlik ettiği telefon, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Sony’nin klasik Omnibalance çizgisini bünyesinde barındıran Xperia L2, plastik hatlarıyla öne çıkıyor. Genelde cihazlarında metalik kaplamalar kullanan Sony, L2’de ise plastik bir kasa tercih etmiş. Telefonun arka kısmı metalik gibi görülse de aslında plastik.

Ayrıca yıllardır telefonun yan kısmında konumlandırılan parmak izi okuyucusunun L2’de telefonun arka tarafında bulunduğunu da hatırlatalım. Ayrıca, orta segmentin giriş kısmında yer alan bir model için  parmak izi okuyucusunun bulunması da önemli bir artı.

Şubat ayının başlarında satışa sunulması planlanan L2’nin fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil.
 

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