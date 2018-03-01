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Xperia XZ2 kaçtan satılacak?

Sony’nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ2 tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
 

Xperia XZ2 kaçtan satılacak?
Genel olarak Sony’nin bu MWC’de yeni tasarım çizgisine sahip modellerle kullanıcıların karşısına çıkacağı tahmin ediliyordu. Aynen beklenildiği gibi de oldu. Sony baştan aşağı yenilediği tasarım çizgisi ise MWC’de sahne aldı. Peki bu baştan aşağı yenilenmiş olan tasarım çizgisi Xperia XZ2 fiyatı üzerinde nasıl bir etki yaptı? İşte bu konu hakkındaki tüm detaylar.

Kabul edelim. Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarında özellikle üst segment telefonların fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Bu durumun temel sebebi, üreticilerin yeni tasarım çizgisi için harcadıkları ArGe masraflarıydı. Özellikle Apple fiyat konusunda oldukça uçuk davranarak iPhone X için 999 dolar / 1150 euro / 6099 TL gibi bir ücret talep etmişti.

Dolayısıyla Avrupa fiyatları üzerinden konuşsak bile amiral gemisi modelleri için 700 – 900 euro bandındaki fiyatlar normal kabul edilebilir. Elbette bu fiyatlar, ülkelere ve o ülkelerdeki rekabet koşullarına göre oldukça değişken olabiliyor.

Peki yenilenen bir tasarımla karşımıza çıkan Xperia XZ2 fiyatı hangi seviyede olacak. Bilindiği üzere Sony, düzenlediği etkinlikte Xperia XZ2 fiyatı ile ilgili bir söylemde bulunmadı. Fakat lansman sonrası Almanya’daki bazı perakendeciler Xperia XZ2’yi ön siparişe sundu. Buna göre Xperia XZ2 fiyatı Avrupa’da 800 euro dolaylarında olacak. Kabaca telefonun Galaxy S9 ile aynı çizgide bir etikete sahip olacağını söyleyebiliriz


İŞTE NOKİA 8 SİROCCO İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR


 


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