Xperia XZ2 tanıtıldı!

SONY TASARIM ÇİZGİSİNİ YENİDEN YORUMLADI

TEKNİK ÖZELLİKLERDE ŞAŞIRTICI BİR DEĞİŞİM YOK

ÇİFT KAMERA YERİNE TEK KAMERA

Adem Özdoğan

hakkındaki detaylara geçmeden önce hatırlatmamız gereken bazı ufak noktalar var. Bilindiği üzere Sony, uzun bir süredir Omnibalance ismini verdiği kare hatlara sahip tasarım çizgisini kullanıyordu.Geçtiğimiz sene akıllı telefon sektöründeki birçok isim ince çerçeveli modern tasarım çizgisine geçerken, Sony klasik tasarım çizgisinde ısrar etmişti. Sonuç olarak müşteri kitlesinin bir kısmını bu inadı yüzünden kaybeden Japon teknoloji devi, yeni nesil tasarım çizgisiniailesi ile gün yüzüne çıkarttı.Sony’nin son yıllarda önemli bir düşüş içerisinde olduğunu söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. Fakat bu sene tanıtılan modellerle bu düşüş biraz engellenebilir. Kezaailesi ciddi anlamda hoş bir tasarıma sahip.153 x 72 x 11.1mm ölçülerinde ve 198 gramlık ağırlığa sahip olan’nin ekran gövde oranı yaklaşık olarak yüzde 76.1 seviyelerinde. Ön tarafında 18:9 en boy oranına sahip 1080 x 2160 piksellik çözünürlüğünde 5.7 inçlik bir ekran bulunan modelin uç kısımları ise bombeli bir tasarıma sahip.Arka yüzünde kamera ve parmak izi okuyucusu bulunurken, bu kısımda da hafif bombeli hatlar tercih edilmiş. Açıkçası senelerdir, keskin hatlar üzerine tasarımlar yapan bir firmanın, bir anda böylesi bir değişime gitmesi şaşırtıcı. Kısacası,tasarım anlamında beklentileri karşılayabilecek nitelikte. Fakat üst ve alt çerçevelerin biraz daha inceltilebileceği de inkar edilemez bir gerçek.Sony yıllardır amiral gemisi modellerinde’un en üst düzey yonga setlerini kullanıyor. Bu açıdan’de de şaşırtıcı bir durum söz konusu değil. Sony’nin yeni amiral gemisi modeli gücünü, Qualcomm’un yeni üst seviye yonga seti’ten alıyor.Sistemini 4GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise min. 64GB. Elbette bu alanı microSD desteği sayesinde genişletmeniz de mümkün. 3180 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenenkutudan ilk çıktığında ise Android Oreo ile çalışacak.IPS LCD ekranla gelecek olan Xperia XZ2,teknolojisine sahip. IP68 sertifikasına sahip olan model, toz ve suya karşı da hayli dayanıklı. Açık konuşmak gerekirse bu teknik özellikler’yi diğer rakiplerinden çok da ayrı bir yere koymuyor.Günümüz amiral gemisi modellerinde artık çift kamera görmeye alıştık diyebiliriz. Fakat firmalar da artık çift kamerayı sadece Plus modellerine koymaya başladı. Örneğin geçtiğimiz gün tanıtılan S9’da tek kamera varken,’ta ise çift kamera vardı. Keza Apple cephesinde de aynı durum söz konusu.Öyle görünüyor ki Sony’de bu modaya uymuş durumda. Ziratek bir ana kameraya sahip. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Sony kamera alanında ciddi işler yapan bir şirket. Yani Sony’nin tek kamerası, pek çok üreticinin çift kamerasından daha iyi sonuçlar verebiliyor.Xperia XZ2,’de f/2.0 diyafram aralığına sahip 25mm’lik 19MP’lik ana kamera bulunuyor. Bu ana kamerada gyro EIS, lazer otomatik odaklanma, HDR gibi özellikler de mevcut.ile 30fps’te 2K, 60 fps’te 1K ve 960fps’te de 1K (slow motion modu) video kaydı mümkün.Telefonun ön tarafında ise’lik bir kamera mevcut. Bu kameranın selfie çekimleri için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yine de XZ2’nin kamera tarafındaki yeteneklerini canlı çekimlerden sonra daha iyi anlayacağız.Bu arada dip not olarak belirtelim., Mart ayının sonları ya da Nisan ayının başlarında raflardaki yerini alacak.