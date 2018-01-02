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Xperia XZ2 Ultra tasarımı ile dikkat çekecek

Bir süredir Sony’nin ince çerçeveleri ile ön plana çıkacak olan H4233 model numaralı bir cihaz üzerinde çalıştığından bahsediliyor. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Slashleaks’e göre bu cihaz aslında Xperia XZ2 Ultra

Xperia XZ2 Ultra tasarımı ile dikkat çekecek
2017’nin Sony açısından çok da iyi geçtiğini söylemek pek doğru olmayacaktır. En azından durum şirketin akıllı telefon bölümü için bu şekilde. Bilindiği üzere Sony, 2017’de 2 farklı amiral gemisi modeli tanıttı. Açıkçası ilk amiral gemisi modelinden beklentiler öyle üst düzeyde değildi. Fakat Xperia XZ1 modelinin modern bir tasarım çizgisine sahip olması bekleniyordu. Lakin Sony, klasik tasarım çizgisini XZ1’de de bozmadı. Dolayısıyla sektördeki rakipleri ince çerçeveli, geniş ekranlı modeller üzerine yoğunlaşırken, Sony zaten az olan müşteri kitlesini de kaybetmekle meşguldü. Şimdi ise Sony’nin Xperia XZ2 Ultra ile kaybettiği bu kitleyi geri kazanma niyetinde olduğu belirtiliyor.

Xperia XZ2 Ultra 1080p çözünürlüğünde 18:9 en boy oranına sahip 6 inçlik bir ekranla gelecek. Gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 630 yonga setinden alacak olan telefon sistemini 4GB RAM ile destekleyecek. 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olması beklenen modelin, kutudan ilk çıktığında ise Android 8.0 Oreo ile çalışması bekleniyor.

Burada soru işaretleri yaratan tek bölüm, telefonun orta segmente hitap eden bir yapıda olması. Sony 2018 ile birlikte yeni tasarım çizgisini hem üst hem de orta segment modellerinde kullanmak istiyor olabilir. Bekleyip göreceğiz.
 

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