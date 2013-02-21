Xperia Z root çok hızlı geldi!

Henüz daha yeni piyasaya çıkan, pek çok pazara ulaşmayan Sony Xperia Z (Test için tıklayın...) root'landı! Yazılım geliştiricilere yönelik yayın yapan XDA Developers sitesinden Doomlord isimli kullanıcının geliştirdiği yöntemde gözden geçirilmiş bir Nexus 4 root kodu kullanılıyor. Teamviewer üzerinden test edilen yöntem, kullanıcıya Xperia Z'nin işletim sistemi üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Tek bir sefere mahsus bir başarı olmadığı başkaları tarafından da kanıtlanmış olan yöntem şu an için biraz risk almayı gerektiriyor çünkü henüz herhangi bir kurtarma aracı geliştirilmiş değil. Yani eğer kutusundan yeni çıkardığınız Xperia Z telefonunuzu çöpe atmak istemiyorsanız, bir süre daha beklemenizde fayda var.

Resimlerle: Sony Xperia Z: İlk bakış!

Kaynak: CHIP Online