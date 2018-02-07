Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvuruları başladı (YDS başvuru ücreti ne kadar? )

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

SINAVIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?

Senim Tanay

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuruları, 15 Şubat'a kadar alınacak.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi 1 Nisan 2018'de yapılacak.Sınava başvurular, bugünden itibaren 15 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.YDS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçen yılın son YDS’sinde sınav ücret 90 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak sınav için de başvuru ücretinin en az 90 TL olması bekleniyor.Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesiolarak kabul edilir.Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;– Sınava, atandığı salonda girmesi,– SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,– Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,– Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması– Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,– Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunlu.