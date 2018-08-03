Yabancı plakalı otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına yabancı plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edremit istikametinden Altınoluk istikametine seyir halinde bulunan Fatma M idaresindeki HH FR 301 Alman Plakalı araç ile seyir halinde iken, yaya olarak karşıdan karşıya geçen Ersin Durmaz (68) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yalanan Durmaz hastanede hayatını kaybetti.
İHA