Yabancı ressamlar Türkiye'yi çizdi



"TÜRKİYE'DE İNSANLAR SICAKKANLI"

Can Hakman

kapsamında 9'u yabancı 10 ressamın açtığı sergide,'nin tarihi ve kültürel güzellikleri yansıtılıyor. Sultanahmet'te açılan "" adlı sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.Eserleri sergilenen ressamlardan Ukraynalı, arkadaşlarıyla katıldıkları bir fuarda'nin güzelliklerinden etkilendiklerini ve "Güzel Türkiyem" sergisini açmaya karar verdiklerini anlattı.Yakovchik, 4 yıl önce Ukrayna'nın Donetsk şehrinden geldiklerini ve Türkiye'nin özellikle insanlarından ve mimarisinden etkilendiğini vurgulayarak, "Hayatım boyunca resim yaptım. Fuar ve resim çalışması yapma fikri burada aklıma geldi. İstanbul adeta gözüm gibi... Kısa süre içerisinde çok sayıda olmasa bile kendi çizimlerimden meydana gelen bireysel sergimi açmak istiyordum." dedi."Güzel Türkiyem" isminin kendisini çok etkilediğini belirten Yakovchik, Türkiye'de insanların sıcakkanlı ve dost canlısı olduğunu söyledi.Yakovchik, 4 yıl önce Ukrayna'nın Donetsk şehrinden geldiklerini ve Türkiye'nin özellikle insanlarından ve mimarisinden etkilendiğini vurgulayarak, "Hayatım boyunca resim yaptım. Fuar ve resim çalışması yapma fikri burada aklıma geldi. İstanbul adeta gözüm gibi... Kısa süre içerisinde çok sayıda olmasa bile kendi çizimlerimden meydana gelen bireysel sergimi açmak istiyordum." dedi."Güzel Türkiyem" isminin kendisini çok etkilediğini belirten Yakovchik, Türkiye'de insanların sıcakkanlı ve dost canlısı olduğunu söyledi.Yakovchik, şunları kaydetti:"İstanbul'un ve ülkenin mimarisi, tarihi yapısı, dokusu ve ruhu çok güzel. İstanbul'a aşığım ben. Mükemmel bir doğa. İzmir, Marmaris, Datça, Bodrum, Bursa ve Çanakkale gibi şehirlerde bulundum. Buraların ruhunu çok sevdim. Çalışmalarımda ana fikir; eskiyi ve yeniyi bir arada sunmak."Sergide Yakovchik'in yanı sıra, Anastasia Lapitskaya (Belarus), Cornelia Margan (Rusya Federasyonu Başkurtistan Cumhuriyeti), Ethem Baymak (Kosova), Janara Sabden (Kazakistan), Stefan Hadzi Nikolov, (Makedonya), Svetlana Elantseva (İngiltere), Vahid Novruzov ve İlham Enveroğlu (Azerbaycan) ile Tülay Deniz Gümüş'ün (Türkiye) eserleri yer alıyor.