Yabancılar konut alımında yeni yıla hızlı başladı



EN ÇOK İSTANBUL'DAN EV ALINDI



EN FAZLA ARTIŞ ANTALYA'DA



IRAKLILAR LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Haber Merkezi

Yabancıların Türkiye'deki konut yatırımları tüm hızıyla sürerken, bu yılın ilk ayında yabancılar bin 742 konut satın aldı. Geçen yılın ocak ayına göre satışlarda yüzde 25,7 artış yaşandı. Yabancılar geçen yılın ilk ayında bin 386 konutun sahibi olmuştu.Yabancıların konut alırken tercih ettiği illere bakıldığında, İstanbul'un ilk sıradaki yerini koruduğu görülüyor. Geçen yılın tamamında İstanbul'dan 8 bin 182 konut satın alan yabancılar, bu yılın ilk ayında da 545 konutun sahibi oldu. Bu konut edinimi geçen yılın aynı aynı göre yüzde 23,6'ya işaret etti.Antalya, satılan 427 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 161 konutla Bursa, 90 konutla Yalova ve 82 konutla Trabzon takip etti.Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 61,7 ile Antalya olurken, bu ili yüzde 57,7 artışla Trabzon ve yüzde 45,2 ile Yalova izledi.Sakarya ve Ankara'da ise geçen yılın ocak ayına göre yabancıya konut satışında sırasıyla yüzde 27,1 ve yüzde 1,4'lük düşüş görüldü.Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılar, liderliği sürdürüyor. Geçen yıl 3 bin 805 konut satın alan Iraklılar, ocak ayında da 272 konutun sahibi oldu.Geçen yılın ilk ayında Iraklılar 279 konut satın almıştı. Iraklıları, 160 konutla Suudiler, 124 konutla Afganlılar, 121 konutla Ruslar ve 108 konutla Kuveytliler takip etti.Türkiye'den en çok konut alan on ülke incelendiğinde bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yabancıların konut talebinin en fazla artığı ülke yüzde 155 ile Ürdün oldu.Bu ülkeyi yüzde 107 ile Almanya ve yüzde 102 ile Rusya izledi. Aynı dönemde, satın alınan konut sayısında Iraklılarda yüzde 2,5, Kuveytlilerde ise yüzde 6 azalma görüldü.AA