Yağışlar sonrasında ekinler sular altında kaldı

Sakarya’da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan aşırı yağışlar Erenler ilçesini de vurdu. Derelerin taşması sonucu sular altında kalan arazilerde ekili bulunan mahsuller zarar gördü. Vatandaşlar ürünlerinin daha fazla zarar görmemesi için tarlalarındaki suları motorlarla çekiyor.

'TARLALARIMIZ SULAR ALTINDA KALDI'

2014 yılından beri yağan yağışlar sonucunda tarlaların sular altında kaldığını söyleyen Şakir Gündüz, “Yağan yağmurlar bizim mahallemizi 2014’ten beri baya bir etkilemekte. 2014’de gelen sel ile birlikte kanal derelerimiz mil ve toprakla doldu. Acilen kazınması lazım, devletten beklediğimiz budur. DSİ’ye dilekçelerimiz verildi beklemekteyiz. Mahallemizde bulunan tarlaların yüzde 70’i yağışlardan etkilendi. Bu derelerin ıslahı lazım, kanalların iş makinaları ile kazılması lazım. Biz Kuzey bölgesinde olan bir mahalleyiz, Güney’in dağlarından gelen su birikintileri bizi mağdur ediyor, derelerin ıslah işlemleri yapılırsa büyük ölçüde derdimiz biter diye düşünüyorum. Tarlalarımız sular altında kaldı, ürünlerimizin yüzde 70’i gitmiş vaziyette. Devletin bizim mağduriyetimizi görerek biraz daha ilgilenmesini istiyoruz. Tarlalarımızda; mısır, kabak, pancar, buğday gibi ürünler ile sebze var” dedi.

'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Ekilen ürünlerin zarar gördüğünü belirten Muhsin Başak, “Yağan yağmurlardan, aşırı sağanak yağıştan dolayı tarlalarımız sular altında kaldı. Biraz yağmur yağdığında mahallemizde bulunan tarlalarımız sular altında kalıyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Mağdur durumdayız. Göründüğü üzere soğan tarlası sular altında, çürüdü mahsullerimiz. Kanallarımız açılmıyor, derelerimiz taşıyor, derelerimiz tıkalı yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

'3 AYDAN BERİ UĞRAŞIYORUZ'

Yağan aşırı yağış nedeniyle serası sular altında kalan Hasan Duman isimli vatandaş 3 gündür tarlasından 3 motorla su boşalttığını belirtti. Duman, “3 günlük yağış sonucu her tarafımız su oldu, seralarım su altında kaldı. Geçen sene aynı böyle bir problem daha yaşamıştık. 3 motor ile 3 günden beri tarlalardan su boşaltmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok, Allah’tan geldi. Her bir insan yardım ister tabi ama öyle de bir şey yok, ben akşamdan beri 1 buçuk milyar mazot ve benzin yaktım. Sırf seralarımı kurtarabilmek için. Zararım var tabi. Sadece 10 bin TL fide parası verdim. İşçilik, gübre, naylonu vs. hariç. 3 aydan beri uğraşıyoruz tam malı yetiştireceğiz derken yağan sağanak yağış bizi olumsuz etkiledi. Zararımız çok” şeklinde konuştu.