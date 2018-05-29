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Yağıştan dolayı göçen yolda askıda kalan otomobili vatandaşlar kurtardı

Isparta’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle göçen yolda askıda kalan park halindeki araç, çevredeki vatandaşlar tarafından el gücüyle kurtarıldı

29 Mayıs 2018, Salı 15:03
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Olay bugün saat 13.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1706.Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobil, sağanak yağmur sonrasında bulunduğu alanın çökmesiyle birlikte askıda kaldı. Tehlike arz eden durum için yardım istendi ancak, yetkililer gelinceye kadar çevredeki vatandalar yardıma koştu. Otomobili el gücüyle kaldıran vatandaşlar, daha güvenli bir bölgeye çekerek aracı kurtarmayı başardılar. 

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