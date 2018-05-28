Yağmur Banda kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da bu hafta Yağmur Banda'nın ismi ilk eleme adayı olarak belirlendi. Yarışmada inişli çıkışlı bir performans sergileyen Yağmur'un eleme posatsına çıkmasının ardından hakkındaki bilgiler de merak edildi ve "Yağmur Banda kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.



