Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Çiğdem Saltık

10 Şubat’ta başlayacak Survivor 2018 All Star'ın ardındantakımının da tanıtımını paylaştı. Dominik'e gidecn isimlerden biri de. Peki Survivor yarışmacılarından? Survivor’ın genç ve güzel yarışmacısıkaç yaşında ve nereli? İşte dikkat çeken yarışmacının merak edilen hayat hikayesi…1998 doğumlu olan, bekar ve İzmir doğumlu.Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımında yarışma hakkı elde eden Yağmur Banda 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Yağmur Banda bugüne kadar Tekvandoda 55 kiloda.Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olmuştur.Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda Survivor yarışması için adımdan değil arkamdan kopacak fırtınalardan korksun diyerek ne kadar iddialı olduğunu dile getirmiştir.Babası Hamit Banda, annesi ise Deniz Eryılmaz Banda'dır.