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Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Survivor'da yarışmacıların hayatlarına dair detaylar merakla araştırılıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacılarından Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur'un mesleği ve hayatına dair merak edilenler haberimizde...

Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...
Acun Ilıcalı 10 Şubat’ta başlayacak Survivor 2018 All Star'ın ardından Gönüllüler takımının da tanıtımını paylaştı. Dominik'e gidecn isimlerden biri de Yağmur Banda. Peki Survivor yarışmacılarından Yağmur Banda kimdir? Survivor’ın genç ve güzel yarışmacısı Yağmur Banda kaç yaşında ve nereli? İşte dikkat çeken yarışmacının merak edilen hayat hikayesi…

YAĞMUR BANDA KİMDİR?



1998 doğumlu olan Survivor Yağmur Banda, bekar ve İzmir doğumlu.

Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımında yarışma hakkı elde eden Yağmur Banda 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Yağmur Banda bugüne kadar Tekvandoda 55 kiloda.

Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olmuştur.

Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda Survivor yarışması için adımdan değil arkamdan kopacak fırtınalardan korksun diyerek ne kadar iddialı olduğunu dile getirmiştir.

Babası Hamit Banda, annesi ise Deniz Eryılmaz Banda'dır.



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