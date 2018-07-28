Yağmura yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Dolu ve sağanak yağmur uyarısı dün olduğu gibi bugün de sürücülerin araçlarını üst geçit altlarına çekmeye zorladı.

O SAATLER İÇİN UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12:00-14:00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.







