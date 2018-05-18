Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli çocuğu ezdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus’un güneyindeki Havare beldesinde, Yahudi yerleşimci aracıyla Yamen Tayıl Avde isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuğa çarptı.

İSRAİL ASKERLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Saldırının ardından erkek çocuğun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, İsrail askerlerinin de soruşturma için olay yerine geldiği ifade edildi.

İsrail işgali altındaki topraklarda Yahudi yerleşimciler, zaman zaman araçlarıyla "kasten" çarptıkları Filistinlilerin yaralanmalarına sebep oluyor.