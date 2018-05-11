Yahudi yerleşimciler Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi

Can Hakman

İşgal altındakibir aileye ait ev,yerleşimcilerce ateşe verildi. Yangında evin büyük bir bölümü hasar görürken can kaybı yaşanmadı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus şehrinin güneyindeki Duma kasabasında Filistinli aileye ait ev bir grup fanatik Yahudi yerleşimci tarafından ateşe verildi.Yangında evin büyük bir bölümü hasar görürken, saldırı sırasında evde olan aile fertleri ise yara almadan kurtuldu.Özellikle Batı Şeria'da son haftalarda fanatik Yahudiler Filistinlilere ait araçlara birçok ırkçı saldırı düzenlemişti.Duma kasabasında 2015'te Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere ait bir evin ateşe verilmesi sonucu yangın sırasında evde bulunan biri bebek, biri çocuk olmak üzere üç Filistinlinin şehit olmuştu.AA