Yakaköy’ün iki yakası Avrupa ile birleşti

Resim, heykel, seramik, cam, özel tasarım, takı sergileri ile müzik, edebiyat günleri (şiir dinletileri ve söyleşi) etkinliklerinin yer aldığı sanat festivaline bu yılda ilgi büyük. Bugüne kadar 50 ülkeden sanatçılar Yakaköy'deki bu festivale katıldı.

15 bin metrekare alan üzerindeki harabe yığınına 10 yıl önce, “Burayı kültür ve sanat akademisi yapacağım” diyerek çalışmaya başlayan UKKSA Başkanı Nevzat Metin bugün bir açık hava müzesi ile festival alanı yarattı. Nevzat Metin, “Geçmişimi, geleceğimi buraya yatırdım. Beş parasız işe başladım, yardımlarla bu hale getirdim. Bundan sadece gurur duyarım" dedi.

'YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’de Nevzat Metin’in Yakaköy'e yaptığı hizmetin tarifi imkansız olduğuna işaret ederek, “Yakaköy’ü harita üzerinde bile zor bulurken, Nevzat Bey burayı Avrupa ile birleştirip bir sanat köprüsü kurdu. Kendisine an kadar teşekkür etsek azdır. Buraya olan yatırımlarımız daha da artacak” dedi.

LALE MANÇO’NUN HÜZÜNLÜ ANI...

1999’da kaybettiğimiz Dünyaca Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı da festivalin açılışında hüzünlü anlar yaşadı. Barış Manço'nun yeğeni Emel Vardar'ın yaptığı 'Barış Manço büstü' de sergilenen eserler arasında. Lale Manço eşinin büstü önün8de hüzünlendi.

ONUR ÖDÜLLERİ

Prof Dr. Emre Kongar, Leyla Alaton, Gülriz Sururi yurt dışında oldukları için ödüllerini yakınlarına verildi. Koleksiyoner ve iş insanı Taylan Bilgiç, emekli bürokrat Filiz Erman İmmich ve girişimci Elik Kaya Gök’ün ödüllerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün taktim etti.

KİMLERİN SERGİSİ VAR?

Emel Vardar (Kişisel Heykel Sergisi)

Nusret Başöner (Kişisel Heykel Sergisi)

Osman Alkan (Kişisel Heykel Sergisi)

Funda Tarakçıoğlu ( Kişisel Heykel Sergisi) Umur Türker ( Kişisel Resim Sergisi) Umut Can Gören ( Kişisel Seramik Sergisi) Murat İres (Kişisel Seramik Sergisi) Ekrem Özen ( Kişisel Cam Heykel Sergisi) Tülin Yiğit Akgün ( Kişisel Cam Heykel Sergisi) Çiğdem Oğuz ( Özel Tasarım Takı Sergisi) Bodrum Art Grubu (Karma Seramik Sergisi)

Muğla Büyükşehir belediye Başkanı Osman Gürün ve Faik Gürses

DATÇA BELEDİYE BAŞKANI UÇAR’IN DİLEĞİ

Festivalin açılışında konuşan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, viranelikten bir sanat şaheserine dönüşen festival alanının Nevzat Metin’den sonrada devam edeceğini belirterek, “Biriyle iddiaya girsem, on yıl sonra burası böyle olacak diye, her halde her şeyimi kaybederdim. Ne mutlu ki sanat adına Datça ve Yakaköy kazanmış durumda” dedi. Merhum Şair Can Yücel’in anısına Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğe ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı da katılıp bir söyleşi yapacak.