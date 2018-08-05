Yakaladığı cinayet görüntüsü herkesi şaşırttı

Google’ın haritalar uygulaması için geliştirdiği Google Street View uygulaması, kullanıcılara haritada gidecekleri noktaları canlı olarak gezme imkanı tanıyor. Harita da işaretlenen noktaları oradaymışçasına gezme imkanı tanıyan Google Street View, Google’ın daha öncesinde belirlenen noktada çektiği görüntüleri gözler önüne seriyor ve görüntüler daha öncesinde kurgulanmadığı için uygulama içinde gezinen kullanıcıların karşısına bazen çok enteresan görünler çıkabiliyor.

Ortaya çıkan bu enteresan görüntülere yeni bir görüntü daha eklendi. İlk bakıldığında bir cinayeti andıra görüntünün aslında cinayet değil bir şaka olduğu anlaşıldı. Yol çalışması yapan 3 işçi, Google’ın aracının kendilerine yaklaştığını görünce hemen planı yaptı. İşçilerden biri yere yattı diğer ikisi de ellerde sopa yerde yatan işçiye vuruyormuş gibi yaptı. Bu sahne Google Street View’e olduğu gibi yansıdı. İlk bakışta cinayet gibi görünen bu olay aslında işçilerin planladığı bir şakadan ibaret olduğu anlaşıldı.

Söz konusu olayı fark eden bir kişinin polise haber vermesi ile ortaya çıkan görüntü. Polisin olay yerine gitmesi ile ortaya çıktı. İşçiler ise bu durumla çok eğlendiklerini açıkladı.

Yeni Şafak