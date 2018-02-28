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Yakalanan soyguncu: 'Bugün yakalanacağım içime doğmuştu'

Konya'da kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 50 bileziği çalan silahlı ve kar maskeli kişi, tutuklandı.

Yakalanan soyguncu: 'Bugün yakalanacağım içime doğmuştu'
Merkez Selçuklu ilçesinde 19 Şubat'ta Menderes Koçak'a ait kuyumcu dükkanından 50 bileziğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceledi.
 

2 BİN KİŞİYE EŞGAL GÖSTERİLDİ


Şüphelinin geliş kaçış güzergahının haritasını çizerek bu yönde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, 2 bin kişiye güvenlik kamerasından alınan fotoğrafı göstererek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda isminin Halil İbrahim Y. (28) olduğu tespit edilen zanlının kuyumcu dükkanına 500 metre uzaklıktaki bir evde kaldığını tespit eden polis ekipleri, baskın yaptığı evde şüpheliyi bulamadı. Şüpheli daha sonra saklandığı ablasının evinde gözaltına alındı.


 

"YAKALANACAĞIM İÇİME DOĞMUŞTU"


Zanlının, kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Bugün beni yakalayacağınızı biliyordum. İçime doğmuştu" dediği belirtildi.
İşsiz olduğu öğrenilen Halil İbrahim Y'nin polisteki ifadesinde, bankalara borcu olduğu için soygunu gerçekleştirdiğini, çaldığı bilezikleri 25 bin lira karşılığında Konya ve Bursa'daki kuyumculara bozdurduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, 25 bin lira ile borcunu ödediğini, kalan kısmıyla da kendine saat ve telefon aldığını ifade ettiği, soyduğu kuyumcu dükkanını ise evine yakın olduğu için tercih ettiğini anlattığı belirtildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan Halil İbrahim Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen olayda, Menderes Koçak'a ait kuyumcu dükkanına gelen şüpheli, elindeki silahı iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak'a doğrultmuş, yanında getirdiği çantaya 50 adet bileziği doldurarak kaçmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.


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