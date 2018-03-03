Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı

Meriç
bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk
devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan
asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Doğan Haber Ajansı'nın
haberine göre askerlerin üstlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler bulundu.
AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMİŞLER
İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.
"BİZ CASUS DEĞİLİZ"
Yunanistan'ın büyük gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis
adlı askerler için Pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu.
Kathimerini gazetesi askerlerin "Biz casus değiliz" sözlerini haberine taşıdı.
Erdinç Şahin