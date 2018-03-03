15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı

Meriç yakınlarında Türkiye sınırında Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askeri tutuklandı. Askerlerin cep telefonunda sınırda çekilen görüntüler bulundu.

Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı
Meriç bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre askerlerin üstlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler bulundu.
 

AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMİŞLER


İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.


 

"BİZ CASUS DEĞİLİZ"


Yunanistan'ın büyük gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis adlı askerler için Pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu.

Kathimerini gazetesi askerlerin "Biz casus değiliz" sözlerini haberine taşıdı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Jandarma'nın durdurduğu kamyonetten aslan yavrusu çıktı!

Jandarma'nın durdurduğu kamyonetten aslan yavrusu çıktı!
FETÖ'den aranan iş adamı Hidayet Kadiroğlu teslim oldu

FETÖ'den aranan iş adamı Hidayet Kadiroğlu teslim oldu
Son dakika! TSK, Raco belde merkezini ele geçirdi

Son dakika! TSK, Raco belde merkezini ele geçirdi
CHP'li Akif Hamzaçebi: İstanbul’a adayım, kazanacağız

CHP'li Akif Hamzaçebi: İstanbul’a adayım, kazanacağız
Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'den son mesaj

Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'den son mesaj
PYD'li teröristin günlüğü ele geçirildi

PYD'li teröristin günlüğü ele geçirildi
Ölü taklidi yaparak kurtulmuştu: Korkunç günü anlattı

Ölü taklidi yaparak kurtulmuştu: Korkunç günü anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Münbiç mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Münbiç mesajı
Afrin şehitlerine veda

Afrin şehitlerine veda
Türk Silahlı Kuvvetleri terör mevzilerini bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri terör mevzilerini bombalıyor
Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu