Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı

AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMİŞLER

"BİZ CASUS DEĞİLİZ"

Erdinç Şahin

bölgesinde, sınıra yakın noktadadevriyeleri tarafından yakalanan ikiasker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.haberine göre askerlerin üstlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler bulundu.İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.Yunanistan'ın büyük gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetimininadlı askerler için Pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu.Kathimerini gazetesi askerlerin "Biz casus değiliz" sözlerini haberine taşıdı.