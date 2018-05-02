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Yakın Doğu Üniversitesi - Çukurova Basketbol maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Çukurova Basketbol’u 78-76 yenerek seride 1-0 öne geçti

Yakın Doğu Üniversitesi - Çukurova Basketbol maç özeti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Çukurova Basketbol’u 78-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası, 8-8’lik eşitlikle geçildi. Çukurova Basketbol, hücumda top kayıpları yapan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında ilk periyodu 21-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda tempolu başlayan Çukurova Basketbol, Shields ve Bahar Yapar’ın basketleriyle 14. dakikayı 29-23 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken, Lavender ve Eldebrink’le arka arkaya skor üreten Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 40-39 önde gitti.


İKİNCİ MAÇ 5 MAYIS'TA


İkinci yarıda boyalı alanda basketler bulan Çukurova Basketbol, 26. dakikayı 50-48 önde bitirdi. Konuk ekip, üçüncü periyodu 60-59 üstün tamamladı.

Son çeyreğe pota altında etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 37. dakikaya 68-66 önde girdi. Ev sahibi ekip, son bölümde 9-0’lık seri yakalayarak Çukurova Basketbol karşısında skoru 74-66’ya getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, karşılaşmayı 78-76 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı 5 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul’da oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi: 78 - Çukurova Basketbol: 76

Salon: Caferağa
Hakemler: Duhan Köyiçi, Önder Yılmaz, Ozan Gönen

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 18, Eldebrink 6, McBride 12, Bahar Çağlar 4, Holingsvorth 9, Lavender 19, Olcay Çakır Turgut 8, Cansu Köksal 2

Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 2, Iagupova 28, Shields 18, Larkins 14, Emel Ecem Güler 2, Sanem Gamze Zeren 2, Gökşen Fitik 3, Bahar Yapar 2, Sinem Ataş 5

1. Periyot: 16-21
Devre: 40-39
3. Periyot: 59-60
 


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