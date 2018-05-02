Yakın Doğu Üniversitesi - Çukurova Basketbol maç özeti



İKİNCİ MAÇ 5 MAYIS'TA

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Çukurova Basketbol’u 78-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası, 8-8’lik eşitlikle geçildi. Çukurova Basketbol, hücumda top kayıpları yapan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında ilk periyodu 21-16 önde bitirdi.İkinci periyoda tempolu başlayan Çukurova Basketbol, Shields ve Bahar Yapar’ın basketleriyle 14. dakikayı 29-23 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken, Lavender ve Eldebrink’le arka arkaya skor üreten Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 40-39 önde gitti.İkinci yarıda boyalı alanda basketler bulan Çukurova Basketbol, 26. dakikayı 50-48 önde bitirdi. Konuk ekip, üçüncü periyodu 60-59 üstün tamamladı.Son çeyreğe pota altında etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 37. dakikaya 68-66 önde girdi. Ev sahibi ekip, son bölümde 9-0’lık seri yakalayarak Çukurova Basketbol karşısında skoru 74-66’ya getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, karşılaşmayı 78-76 kazandı.Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı 5 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul’da oynanacak.Salon: CaferağaHakemler: Duhan Köyiçi, Önder Yılmaz, Ozan GönenVandersloot 18, Eldebrink 6, McBride 12, Bahar Çağlar 4, Holingsvorth 9, Lavender 19, Olcay Çakır Turgut 8, Cansu Köksal 2Fatmanur Karakaş 2, Iagupova 28, Shields 18, Larkins 14, Emel Ecem Güler 2, Sanem Gamze Zeren 2, Gökşen Fitik 3, Bahar Yapar 2, Sinem Ataş 51. Periyot: 16-21Devre: 40-393. Periyot: 59-60