Yakıt deposundan 7 bin paket kaçak sigara çıktı

SOSYAL MEDYADAN SATARKEN TESPİT EDİLDİ

Haber Merkezi

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan operasyonda, durumundan şüphelenilen bir TIR ekipler tarafından takibe alındı. Takibe alınan araç TIR garajında durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda aracın yakıt deposu içerisinde zulalı vaziyette doğu illerinden temin edilip kente getirilen ve yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 7 bin paket kaçak sigara, bin adet makarona el konuldu.Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sportif gıda malzemeleri satan bir işyerinin, sosyal medya üzerinden satışı yasak olan hormonal içerikli protein tozu ve vitamin ürünü ilaçlar sattığı tespit edildi.Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde steroid içerikli hormonal vücut geliştirici ilaçların gençlere para karşılığı satılarak kontrolsüz vücut geliştirici ilaçların kullanımının yapıldığı belirlendi.Yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı tarafından satışına izin verilmeyen hormonal içerikli protein tozu, vitamin ürünü olmak üzere 16 kutu içerisinde sağlık koşullarına uygun olmayan toplam 234 adet kaçak ilaç bulunarak el konuldu.Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.